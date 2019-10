Jorge Rial destrozó a Pampita por las declaraciones que realizó la semana pasada respecto a las fotos íntimas de Luciano Castro Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2019 • 15:25

Jorge Rial destrozó a Carolina "Pampita" Ardohain por las declaraciones que realizó la semana pasada respecto a las fotos íntimas de Luciano Castro desnudo que se filtraron en las redes.

"¡Epa, no sabía de sus encantos! ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner, qué bárbaro. ¡Muy bien, Sabrina [Rojas]! ¡Y muy bien Luciano!", había comentado la modelo y conductora en su programa Pampita Online (Net TV).

Rojas, presente en el estudio de Intrusos (América), fulminó a Pampita: "Me pareció muy patético. Mirá si cinco tipos están hablando de las tetas de una mina, es el fin, a ese programa lo tienen que levantar".

"Cómo te cambia la mirada cuando sos víctima o cuando sos victimario -reflexionó después Rial-. Esa empatía que pedís cuando sos víctima no la usás cuando sos victimario".

"Si lo digo yo, soy un hijo de p(...) -agregó-. ¿Por qué tengo que creer que Pampita no se dio cuenta? Cuando adrede cinco minas miraron [la foto] y decían 'oh, oh'. ¿Por qué a ellas tenemos que tirarles el salvavidas de la duda?".

A su juicio, la modelo y conductora lo hizo a propósito. "Pampita es una zorra -sostuvo-. Eso sí, para evitarse un problema hizo una aclaración. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Es viva, sabe de esto".

"Ella es Pampita y como es Pampita la perdonamos. Después, cuando ella es víctima se enoja con nosotros. Cuando es víctima pide clemencia", cerró.