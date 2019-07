José María Listorti imitó el baile de la copa menstrual de Calu Rivero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019 • 12:58

Hace unos días que Calu Rivero es tendencia. La modelo llamó la atención de sus seguidores con un llamativo baile dedicado a su menstruación y a la copa menstrual. La actriz contó que se amigó con su período gracias a este método ecológico para gestionar su menstruación y lo festejó en traje de baño.

José María Listorti hizo su propia versión del baile menstrual de Calu Rivero

Con un llamativo baile contemporáneo, la influencer quiso mandar un mensaje positivo sobre su cuerpo. Pero ahora la noticia es que el humorista José María Listorti quiso imitarla con su versión de la danza menstrual y es furor en las redes sociales.

Lejos de Los Ángeles, donde actualmente radica la modelo, y en boxer, el conductor dejó fluir su cuerpo. Y el posteo se lo dedicó a la modelo: "No existís, Calu Rivero. ¡Así se baila esto!".

El baile menstrual de Calu Rivero

Junto al llamativo video, la actriz de Campanas en la noche había escrito: "Adivina adivinador, ¿cuál es la (opción) correcta? 1: Estoy enamoradísima y el amor me pone así. 2: Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3: Estoy feliz de estar en L.A. 4: Todas las anteriores son correctas".