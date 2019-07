Fuente: Archivo

El actor Juan Acosta, que fue detenido ayer mientras volvía manejando de Mar del Plata dando una entrevista radial, defendió a los policías que lo dejaron ir a pesar de no tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y de conducir con luces apagadas y celular en mano. Los policías fueron desplazados de su cargo hoy, ya que no solo habilitaron que el actor continúe su marcha sino que tampoco le aplicaron una multa. Por el contrario, recibieron dinero de parte del actor.

Esta tarde, en diálogo con el programa La boca del Lobo en La Once Diez, Acosta explicó: "La policía me paró porque estaba con las luces apagadas, justo en ese momento sonó el teléfono y atendí. Ellos estaban cumpliendo su deber, me mandé un moco y me advirtieron el tema de las luces apagadas". Y agregó: "Voy a conseguir el teléfono de Patricia Bullrich y le voy a decir que esos policías no hicieron nada". "La desafectación de los policías sería una injusticia muy grande", agregó.

Ayer, Acosta había admitido: "Me dijeron: 'Mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar'. Entonces le dí dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta", contó, entre risas.

Sobre el final, soltó una crítica: "Me preocupan algunos periodistas que se emponzoñan, porque yo no coimeé a nadie y nadie me pidió plata, es todo una mentira".