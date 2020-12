Juan Carlos De Pablo: "Estamos casi sin Presidente"

"Lamentablemente el presidente está totalmente desdibujado, esto hay que decirlo", afirmó De Pablo. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 14:23

El economista Juan Carlos de Pablo analizó la actualidad nacional, dijo que "la gente no tiene pistas de lo que puede pasar con la economía" y consideró que "estamos casi sin Presidente".

En una conversación con el periodista Luis Majul por CNN Radio, el economista reiteró que "estamos casi sin presidente" y que "esto es particularmente complicado en un país presidencialista".

"Lamentablemente el Presidente está totalmente desdibujado, esto hay que decirlo", afirmó De Pablo.

"Y esto tiene que ver más con la política que con la economía. El tema de las jubilaciones es un ejemplo, no se sabe en qué quedamos. Esto es así, lamentablemente, estamos observando lo que es", explicó.

Luego, habló de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y de las idas y vueltas del equipo económico. "El informe del FMI dice que el problema es que nadie le cree al Gobierno, no hace falta venir hasta acá para eso. Son burócratas los de la misión", criticó.

"El gran desafío del Gobierno no es el FMI ni los bonistas, el gran desafío son los argentinos, que somos más exigentes que los bonistas. El Estado no tiene más remedio que emitir, no me jodas con precios máximos, con que no vas a mover las tarifas", describió y remató: "Hay un terrible dilema del equipo económico".