Juan José Campanella: "Cambiemos no me representa totalmente"

El ganador del Oscar acaba de estrenar su última película, El cuento de las comadrejas Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

17 de mayo de 2019 • 11:22

Juan José Campanella ha sido en los últimos años uno de los mayores defensores de las políticas del Gobierno de Mauricio Macri , tanto en la industria del espectáculo como en su perfil de Twitter. Sin embargo, el cineasta reconoció que ya no se siente representado por todas las acciones del oficialismo.

"En este momento ningún partido me representa totalmente", dijo el director de El cuento de las comadrejasen Hoy nos toca (Canal de la Ciudad). Y continuó: " Cambiemos tampoco me representa totalmente. Es una alianza que tiene elementos desde centro izquierda, socialdemócrata hasta una extrema derecha con la que no comulgo".

"Hay grandes temas en los que estamos de acuerdo, que son básicamente las diferencias con la otra mitad de la Argentina, porque es como que estamos partidos en dos, para qué negarlo", dijo, en referencia a la "grieta" entre el kirchnerismo y sus opositores. "Estaría bueno que ese debate se pueda hacer hablando tranquilamente, sin empiojarlo con insultos", agregó.

Los comentarios no parecen haber hecho mella en la estima que el presidente siente por Campanella. El jueves, le deseó en Twitter "mucho éxito" con su nueva película y expresó su deseo de "poder verla pronto".