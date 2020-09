La finalista criticó al jurado y aseguró que no volvería a competir nunca más en el certamen. Crédito: Instagram

Llegó la final de la octava temporada deEl gran premio de la cocina que consagró como ganador del cuchillo de oro a Matías y desató la polémica. Enojada por el resultado de la final, Dana (la otra finalista del concurso), abandonó automáticamente el estudio sin felicitar al ganador ni despedirse del jurado. El conductor, Juan Marconi, opinó sobre el incómodo momento: "No me jode, pero no comparto su actitud".

Más tarde, Dana explicó sus emociones al respecto a través de una transmisión en vivo por Instagram, donde invitó a sus seguidores a "fumarse el boludeo y el descanso" del jurado: "En un momento se sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas", señaló la exparticipante.

Enojada, la cocinera redobló la apuesta contra el jurado. "Se sienten como graciosos, y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado, los mandaría a cagar", lanzó Dana, que además aseguró que ahora verá Floricienta (Telefe), porque "dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating".

Consultado por Clarín, el conductor del certamen, Juan Marconi, reflexionó sobre lo sucedido en el cierre de la octava temporada. "Ya había perdido una final y entiendo la frustración", y agregó: "No me gusta que hable mal del jurado post programa en las redes. No jode, pero no comparto su actitud". Vale destacar que en la quinta temporada del show culinario Dana también perdió en la gran final.

Para el conductor, lo importante está por llegar. El gran premio de la cocina va a iniciar su novena temporada y esta vez tendrá en competencia a los mejores. El desafío será en forma individual y contará con los ganadores de las ocho temporadas. Sólo uno de ellos podrá convertirse en el gran cocinero que se llevará el premio de la cocina: $ 400.000.