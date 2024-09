Juan Otero opinó sin filtro sobre Casados con hijos, el éxito que protagonizó su mamá, Florencia Peña

Escuchar

Es preciso decir que Casados con hijos se convirtió en una de las producciones más recordadas de los últimos años. La sitcom que protagonizaron Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo De Bellis y Luisana y Darío Lopilato entre 2005 y 2006 por Telefe dejó una marca imborrable y se convirtió en el meme favorito de muchos. Pero, aunque algunos pueden mirar los episodios una y otra vez y reírse con los mismos chistes, lo cierto es que hay algunas personas que nunca la vieron. En este último grupo está incluido el hijo de una de sus protagonistas.

Esta semana Juan Otero, el hijo de Flor Peña -fruto de su relación con Mariano Otero-, estuvo en Noche al Dente (América) y opinó sobre Casados con hijos. Para asombro y desconcertó de todos, no solo aseguró, sin pelos en la lengua, que nunca vio el sitcom, sino que lo catalogó como un contenido “para viejos”.

Juan Otero reconoció que nunca vio Casados con hijos (Foto: Captura de TV / eltrece)

El lunes Juan Otero y Brenda Di Aloy - la hija de Amalia ‘Yuyito’ Gonzálaez- estuvieron en el programa de Fernando Dente en la previa de su participación en el Cantando por un sueño (América), reality que tendrá a Flor Peña como conductora. En un momento de la entrevista, el presentador le preguntó al influencer: “Juan querido, ¿harías el remake de Casados con hijos interpretando a Coqui?”. ¿Su respuesta? Un rotundo “no”.

Acto seguido, Dente quiso saber si era verdad que Juan nunca había visto la producción en la que su madre interpretó a Moni Argento. Una vez más, sin ningún tipo de reparo, el adolescente sostuvo: “Es verdad que nunca vi Casados con hijos chicos”. Esto ocurrió ante la incrédula mirada de su compañera. “En casa de herrero, cuchillo de palo”, reconoció Otero.

Juan Otero, el hijo de Flor Peña estuvo en Noche al Dente junto a Brenda Di Aloy, la hija de Amalia 'Yuyito' González (Foto: Captura de TV / eltrece)

Pero, eso no fue todo, sino que dio su honesta opinión sobre Casados con hijos: “La verdad que me re aburro mirándolo, pero porque es como más para viejos...”. Dente quedó completamente perplejo y Di Aloy exclamó: “¡No podés decir eso! ¡Es un programón!”. Pese a todo, el adolescente se disculpó y dejó en claro que no es un ciclo que lo divierta.

Sin embargo, al final reconoció que sí vio la versión teatral del programa en el Gran Rex, “Me morí de risa, estallé”, admitió. En 2023, la sitcom tuvo su adaptación teatral con Francella, Peña, De Bellis y los hermanos Lopilato. Rivas abandonó el proyecto y Jorgelina Aruzzi se incorporó al elenco.

Casados con hijos, tuvo a Marcelo De Bellis, Érica Rivas, Luisana Lopilato, Guillermo Francella, Florencia Peña y Darío Lopilato como protagonistas; para la versión teatral, tras la salida de Rivas, Jorgelina Aruzzi se sumó al proyecto

A pocos días de cumplir 16 años, Juan se abre paso en el mundo artístico. En julio viajó a Nueva York para formarse en canto, baile y actuación. A su vez, fue parte del streaming de Telefe, Te pido mildis, junto a Lola Poggio, Sabrina Cortéz, Sol Ulloa y Nicolás Peralta.

Ahora, además de su trabajo en redes sociales, se prepara para participar del Cantando 2024. El reality de América arranca este lunes 23 de septiembre, con la conducción de Florencia Peña. Serán un total de 20 parejas y el jurado estará integrado por Nacha Guevara, Marcelo Polino, Milett Figueroa y Flavio Mendoza.

Así fue la espectacular fiesta de 15 de Juan Otero

En octubre de 2023, Juan Otero, celebró sus 15 años con un verdadero “fiestón” en un lujoso salón ubicado en Palermo. Hubo desde un show de Lowrdez, la ex Bandana hasta coreografías y cotillón. El cumpleañero se lució con un traje verde oliva -a tono con la decoración de la fiesta- y luego se puso un traje estampado.

Durante la noche, Otero hizo un show coreográfico. Bailó un Mush Up de “Crazy in love” de Beyonce también “Judas” de Lady Gaga. Se trató de un mega evento que pudo disfrutar con sus amigos, sus padres y sus hermanos.

