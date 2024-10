Juana Repetto recordó qué famosa la apoyó en su decisión de ser madre soltera: “Vos podés”

Juana Repetto es una de las mujeres que habla abiertamente sobre la maternidad en redes sociales. Con frecuencia comparte el día a día del cuidado de sus dos hijos, Toribio y Belisario, y abre debates. En una reciente entrevista con Fernando Dente, la actriz reflexionó sobre la decisión que tomó de ser madre soltera, hace ya más de ocho años, y se sinceró respecto a quién fue la famosa que la acompañó y alentó a dar el paso para cumplir su gran sueño.

A principios de 2016, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech anunció que estaba embarazada y que iba a ser madre soltera. “No hay paternidad. Es un donante. Si el chico quiere saber de dónde viene, puede acudir al lugar que le da la información del donante”, contó en aquel entonces en diálogo con Intrusos (América). El 12 de agosto de ese año nació su hijo, Toribio. En junio de 2021 le dio la bienvenida al segundo, Belisario, junto a su marido Sebastián Graviotto con quien se casó en 2020 por civil.

Juana Repetto junto a sus hijos Bellisario (3) y Toribio (8) Archivo

Así como a través de sus redes sociales, la influencer reflexiona con honestidad sobre su día a día como madre, el domingo, durante su paso por Noche al Dente (América), rememoró cómo atravesó el nacimiento de su hijo Toribio. “Me pasó que nació Toro y yo tenía como muy idealizada la maternidad porque era el gran sueño de mi vida”, dijo.

“Cuando nació me pasó que me empecé a sentir muy mal emocionalmente y era como ‘estoy cumpliendo el sueño de mi vida, tengo el hijo que deseé, estamos los dos bárbaros, está todo bien, nuestra conexión fluye espectacular’. Hay mujeres que no les baja la leche, que se sienten mal... Estaba todo bien, pero emocionalmente estaba todo mal. Dije ‘¿estoy loca?; ¿Qué me está pasando? Si estoy cumpliendo el sueño de mi vida y no me siento feliz del todo, ¿Qué me pasa?’”, se sinceró Repetto.

Juana Repetto decidió ser madre soltera; realizó un tratamiento de fertilización y en 2016 nació su hijo Toribio Instagram

En este sentido, reveló que por suerte tenía un grupo de madres que funcionaba a la vez como red de apoyo. En el marco de esta contención y acompañamiento que recibió, empezó a buscar e indagar un poco más al respecto. “Dije ‘yo a esto lo tengo que compartir’. Festejo y celebro que hoy se hable del tema, es re importante, porque te juro que te sentís una rara”, sostuvo,

Tras estas revelaciones, Fernando Dente tomó la palabra y le preguntó si era verdad que Sofía Gala fue una de las personas que más la apoyó cuando decidió ser madre soltera. “Sí”, dijo rápidamente Repetto y explicó: “Yo estaba laburando con ella y nos veíamos bastante. Ella tenía a Dante bastante chico y justo se acababa de separar del papá de él (el músico Julián Della Paolera). Estaba muy bien y muy resuelta con su bebé y yo con este impulso de ser madre. Siempre me decía ‘hacelo, si vos podés sola’”.

Juana Repetto tuvo un mano a mano con Fernando Dente y reflexionó sobre su decisión de ser madre soltera (Foto: Captura de TV / eltrece)

Ante el apoyo que recibió de parte de la hija de Moria Casan, Juana empezó a investigar un poco más al respecto: “Me puse a averiguar y de ahí al tratamiento fue como muy impulsivo. Pero, a su vez, era una decisión que yo tenía muy resuelta internamente de antes”. Al escucharla, Dente acotó: “Estabas buscando la manera, pero vos ya tenías decidido que querías ser madre”. Para cerrar, la invitada precisó: “Fue el deseo más grande de mi vida y la decisión más correcta, sin duda” Hoy, sus dos hijos Toribio y Belisario ya tienen ocho y tres años respectivamente.