Juana Repetto reveló el dramático momento que vivió su hijo y por el cual tuvo que llevarlo a emergencias

A través de su cuenta de Instagram, Juana Repetto suele compartir fotos y videos de sus dos hijos, Toribio (8) y Belisario (3), como así también lo que acontece en su día a día. Fue en ese contexto en el cual relató el dramático momento que vivió con su primogénito y por el cual debieron ir de urgencia al hospital. ¿Qué le pasó? Se le clavó una rama de orégano en la amígdala.

El lunes, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech subió un video a sus historias de Instagram para contar el episodio que protagonizó su hijo mayor. “Pasaron cosas: a Toro se le clavó una rama de orégano en la amígdala”, escribió. Según pudieron deducir, eso sucedió mientras comía una pizza con orégano. “En un momento me dice ‘mamá me pincha’. Le miro con la linterna del teléfono y le veo un pinche en la amígdala”, relató en el clip. Dicho y hecho no era una simple sensación, efectivamente tenía algo en la boca.

Juana Repetto contó que a Toribio se le clavó un orégano en la amígdala (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

“Vinimos a que se lo saquen; le dimos una anestesia local que le ‘encantó'”, señaló con ironía. “Parece que tiene gusto a mi***a fatal”, comentó y rápidamente intervino Toribio, que estaba a su lado, y dijo que era “amargo” y le desagradó por completo.

Tras esta explicación inicial, Repetto subió otro video, autorizada por su hijo, en el que se pudo ver al pequeño en la camilla del centro de salud, moviéndose inquieto luego de que le pusieran la anestesia. Paralelamente, la influencer adjuntó una prueba de “la rama en cuestión” que le sacaron, la cual era bastante grande.

A raíz de las repercusiones que tuvieron sus videos y la preocupación que se generó en redes sociales por el estado de salud de su primogénito, este martes Juana subió una nueva historia y aseguró que “Toro está 100 puntos”. A su vez, reveló que lo que le sucedió a su hijo con el orégano es “muy habitual”.

A Toribio le pusieron anestesia local para sacarle la rama de orégano que tenía en la boca (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

“La verdad estoy anonadada con la cantidad [de gente] a la que se le han clavado cosas en las amígdalas”, expresó y dijo que varios le contaron que vivieron situaciones similares con semillas de girasol, espinas de pescado, orégano, tomillo y hasta con un pelo. “Mucha gente me dijo ‘me pasó a mí; le pasó a mi hermano’. Es re normal. Pregunten y van a ver que todos conocen a alguien que le pasó”, señaló.

Antes de terminar, hizo una aclaración respecto al video de su hijo en la sala del centro de salud. “Lo subimos porque nos pareció re gracioso. Le pusieron un spray para dormirle la campanilla y que al entrar la pinza para sacarle el orégano no vomitara. Nos dio mucha gracia, porque no es que estaba sufriendo o que le dolía. Decidimos subirlo juntos porque nos pareció gracioso el asco que le dio el gusto”, explicó y para terminar, agradeció a todos por los mensajes y afirmó que Toribio “está bárbaro”.

Juana Repetto recordó qué famosa la apoyó en su decisión de ser madre soltera: “Vos podés”

Hace un par de semanas, Juana Repetto estuvo en el programa Noche al Dente (América) donde habló de la maternidad, del nacimiento de Toribio y reveló que Sofía Gala fue una de las personas que más la apoyó en su decisión de ser madre soltera: “Yo estaba laburando con ella y nos veíamos bastante. Ella tenía a Dante bastante chico y justo se acababa de separar del papá de él (el músico Julián Della Paolera). Estaba muy bien y muy resuelta con su bebé y yo con este impulso de ser madre. Siempre me decía ‘hacelo, si vos podés sola’”.

Ante el apoyo que recibió de parte de la actriz, Juana empezó a investigar un poco más al respecto y realizó el tratamiento. Aunque dijo que fue “muy impulsivo” al mismo tiempo “era una decisión que tenía muy resuelta internamente de antes”. El 12 de agosto de 2016 nació su primer hijo, Toribio. “Fue el deseo más grande de mi vida y la decisión más correcta, sin duda”, sentenció.