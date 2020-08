Entrevistada en el programa de radio de Cristina Pérez, la actriz y conductora volvió a expresarse sobre la gestión del gobierno y habló de cómo se siente al frente de los programas de su abuela después de casi cinco meses Crédito: Instagram

Juana Viale parece haber encontrado la fórmula para hablar en los medios sin que su vida privada sea el centro de la conversación. El tiempo que lleva reemplazando a su abuela en la conducción de sus programas le dio la confianza suficiente para hablar de política y expresar sus opiniones. Así lo hizo en el programa de radio Mitre de Cristina Pérez, Confesiones en la noche, donde volvió a pronunciarse sobre la gestión de Alberto Fernández.

"Uno no puede gobernar a través de DNUs. El miedo es la nueva manera de gobernar", sentenció acerca del presidente y la crisis del COVID-19. A la vez, como contrapartida del comentario político, destacó la paciencia de los ciudadanos frente a un aislamiento que ya lleva cerca de cinco meses: "Creo que el pueblo argentino ha acatado la cuarentena y mucho".

Cuando Pérez le preguntó si le gustaría entrevistar a Alberto, Juana dijo que sí. Sin embargo, frente a la posibilidad de un encuentro con Cristina Kirchner, la respuesta fue diferente. Así como cuando estuvo en el programa de TN Verdad Consecuencia prefirió no opinar sobre ella, en esta ocasión aseguró: "Creo que me daría más temor preguntar a una persona que no está acostumbrada a escuchar".

Durante el diálogo, la actriz y conductora quiso dejar en claro su pensamiento sobre el episodio de la periodista, la reforma judicial y el comentario del presidente. "Siento que te respondió de una manera muy insolente. Que a vos alguien te mande a leer la Constitución por hacer una pregunta me parece que es muy arrogante. No estamos en una realidad para la arrogancia", reflexionó y agregó que "estamos en un momento donde preguntar, informar y empatizar ayuda mucho más".

Viale confesó que, al principio de la pandemia cuando su abuela debió dejar de hacer los programas para cuidarse, pensó que sería como en otras ocasiones que tuvo que sentarse a la mesa durante dos semanas o un mes, pero que jamás imaginó que seguiría al frente hasta ahora. La expectativa a corto plazo le hizo más llevadera la actividad porque frente a la incertidumbre "fue un desafío medio inconciente" que la entusiasma y que cada vez le gusta más: "Lo que intento en el programa es que todo se funda en un diálogo". Respecto de su rol como una entrevistadora atrevida que no solo pregunta, sino que también cuestiona a sus invitados, Juana dijo que se siente en un lugar muy expuesto.