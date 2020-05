Juana Viale le respondió a los que la criticaron por su pregunta sobre la Villa 31 que generó polémica Crédito: Instagram Juana Viale

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020 • 03:28

La semana pasada, mientras reemplazaba una vez más a su abuela en la pantalla de eltrece, Juana Viale le hizo una pregunta sobre la Villa 31 al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós , que terminó generando indignación y polémica en las redes sociales . En una nueva edición de La noche de Mirtha , la actriz dedicó unos segundos del programa a responderle a todos aquellos que la había criticado.

Todo ocurrió mientras debatían sobre el aumento de casos de Covid-19 en los lugares más carenciados y los invitados debatían sobre las acciones conjuntas que estaban tomando el jefe de gobierno porteño, Horacio Ródriguez Larreta, y el jefe bonaerense Axel Kicillof. " ¿La Villa 31 a quién responde? ¿A capital o a provincia? ¿A capital, no? ", quiso saber Juanita, y su pregunta comenzó a tener grandes repercusiones en redes sociales.

"¡Cómo te dan con un palo!", expresó indignada una semana después de los hechos. "Yo el otro día tuve al ministro de Salud de la Ciudad en la mesa, y le pregunté de quién depende la Villa 31. No lo hice porque no sé donde está, porque eso lo sé perfectamente, mi duda era porque tenía entendido que esas eran tierras nacionales, y no sabía en caso de hacer un centro de salud, quién lo tenía que ejecutar. No fue por ignorancia o desconocimiento, pero me mataron mal".

Emilia Attias, una de las invitadas de la noche, salió a defender a su colega. "Igualmente tenés derecho a no saber también. Hay una creencia de que tenemos que saber todo, y no siempre es así", expresó la actriz.

"Sí, me pasa con muchos argentinos. A veces parece que son todos portadores de la verdad. De repente hay personas que tienen mucho conocimiento, nadie estudió nada pero son todos genios", agregó Juanita.

"A tu mesa viene gente de distintas áreas y no podés saber todo", volvió a defenderla Emilia, antes de que cambiaran de tema.