La actriz, que va camino en adoptar un dieta vegetariana, le aconsejó a la producción que no muestren cómo se trozan animales para luego cocinarlos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 12:15

Durante la edición de este lunes, los participantes de Masterchef Celebrity (Telefe) tuvieron como consigna cocinar un pollo entero y preparar platos que incorporen algunas vísceras de las aves. Desde su cuenta de Twiiter, Julieta Nair Calvo (31) le envío un mensaje a la producción para que incorporen otros menús al programa.

"No deberían cocinar tanta carne. No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla. Podrían enseñar más opciones vegetarianas ya que lo mira tanta gente", instó la actriz, desde su cuenta de Twitter, a la producción de Masterchef Celebrity.

Para morigerar su crítica, Calvo aclaró que la formulaba ya que se encuentra en transición de dejar de consumir carne. Además aclaró que mira habitualmente el programa porque la entretiene. "Y yo no soy vegetariana, eh, pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne. Ya siento hasta que no está bueno. Es mi opinión, el programa me divierte mucho. No se enojen", añadió.

Sus dos tuits generaron distintas repercusiones por parte de sus seguidores. Hubo quienes la acompañaron en la crítica constructiva y otros que se mostraron a favor de que el programa eligiera qué cocinar. A raíz de las respuestas a sus mensajes, Calvo aclaró que solo había esgrimido una opinión y reiteró que le gusta la dinámica del show.

Para terminar, la actriz hizo pública una respuesta que recibió por parte de una usuaria de Twitter: "Vos podrías actuar mejor, así como Jennifer Aniston, sin embargo, nos conformamos con vos. Es su programa [por Masterchef Celebrity] y ellos mandan vos quedate a esperar trabajo sentada".

Indignada, tanto por el parate que atraviesa la actividad artística como por la situación del país en general en medio de la pandemia de coronavirus, Calvo retuitéo el mensaje y cuestionó la postura violenta. "¿Cómo quieren que salgamos adelante con gente así? Realmente", concluyó.