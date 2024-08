Julieta Poggio confirmó que salió con Fran Stoessel y dio detalles de la relación: “Es hermoso”

Escuchar

Julieta Poggio deslizó públicamente el vínculo que tuvo con Francisco Stoessel, el hermano de Martina “Tini” Stossel. En diálogo con Ángel de Brito, la ex Gran Hermano 2022 habló de sus hechos más íntimos y reconoció el affaire que protagonizó con el modelo tiempo atrás. A pesar de los rumores, admitió que todavía le sigue gustando y dio detalles insólitos sobre los encuentros.

Poggio resultó ser una de las exparticipantes del reality que más logró instalarse en el espectáculo. Además de su contrato con Telefe, la actriz se posicionó en las obras teatrales infantiles y poco a poco encamina su perfil en aquella forma de entretenimiento. Sin embargo, esto no escapa a los romances que pudo tener luego de su noviazgo con Lucca Bardelli.

Juli Poggio afirmó que salió con Fran Stoessel y dijo que le parece "hermoso" (Fuente: Captura de Video)

La relación más controversial que surgió después de su paso por la casa más famosa del país fue con Marcos Ginocchio, solo que duró escasas semanas y se basó en encuentros puntuales. Y cuando parecía que el amor no llegaba a la vida a Juli, Fran Stoessel apareció y la deslumbró.

El joven de 28 años y la ex GH gozaron de un tiempo juntos, en donde compartieron diferentes salidas, tanto en público como en privado. A pesar de las veces que la actriz desmintió esta versión, en su reciente visita al streaming Ángel responde, que se emite en Bondi, contó cómo fue y qué la enamoró.

“¿Saliste con el hermano de Tini?”, consultó De Brito. De inmediato ella contestó que “sí” y el conductor reaccionó: “Sos franca, me encanta que no mientas”. “No puedo bolu***, ¿sabés las veces que lo negué también? Pero no puedo”, agregó Poggio.

Julieta Poggio contó qué la enamoró de Fran Stoessel y dejó sin palabras a Ángel de Brito Instagram / @poggiojulieta

“Por eso sos graciosa. Lo decís y ya está. Punto. Aparte, ya está”, reflexionó Ángel. “Qué lindo que es, es hermoso”, sostuvo Juli sin pudor. Luego de elogiar al modelo, el periodista dio a entender que seguía enamorada de él, por lo que la actriz afirmó: “Ay, qué lindo que es ese chico. Porque sí, es caballero. Te pasa a buscar…”, dijo.

Tras esta apreciación se recató y corrigió: “Ay, me va a matar la novia”, y soltó la risa. Después de dar a conocer que sí mantuvo un corto romance con Fran Stoessel, quien actualmente está en pareja con Nazarena Obrecht, desconoció haber tenido otra relación amorosa con un ex Gran Hermano.

En enero de este año, Francisco asistió al cumpleaños de Lizardo Ponce y frente a las cámaras de LAM (América) habló de u situación sentimental. Si bien preserva un perfil bajo sobre su vida privada, sin problemas se animó a contestar a las diferentes preguntas que el cronista le hizo en cuestión.

En enero de este año Fran Stoessel había negado su relación con Poggio Ig / @franstoessell

En aquel entonces, el enviado de LAM comentó: “Te relacionan con Julieta Poggio, no sé si querés decir algo”. De forma amable contestó: “Con Juli tenemos una gran relación, pero alejadas de las cuestiones íntimas”. Ante esta reacción, el cronista insistió: “¿Vos estás solo?”. “Sí, sí”.

Días después en el streaming de Rumis, Tini y su hermano asistieron al programa que protagonizaba Lizardo Ponce durante el verano y allí, la cantante contó que existía una presunta “chica”, pero que le “rompió el corazón”, por lo que se especula que habría sido Poggio, ya que coinciden los tiempos de las versiones con la confirmación reciente que hizo la actriz en Bondi.

