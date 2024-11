Juntos en Miami: la foto que se sacaron Emilia Mernes y Duki en medio de los rumores de crisis

Emilia Mernes y Duki fueron noticia en los últimos días. Lejos de ser por el lanzamiento de un tema musical, los dos artistas argentinos estuvieron envueltos en rumores de separación e infidelidad. Con diferentes versiones de una ruptura de la pareja, ambos aparecieron juntos en una foto sacada en un restaurante de Miami.

A raíz de la entrega de los premios Latin Grammy, Emilia y Duki viajaron a Estados Unidos y, de una forma sutil, sin dar declaraciones estridentes a la prensa, decidieron posar para la cámara en una clara señal de que siguen unidos y que no existió tal separación.

Duki y Emilia se mostraron juntos en Miami x @dukis

Dichas imágenes de los artistas fue revelada por la cuenta de fans de Duki en X. La primera de ella en el local de comidas Piegari Ristorante, donde Emilia y el trapero posaron junto al dueño de la cantina italiana.

Acto seguido, la cuenta @dukis en X siguió con una imagen de los dos en el restaurante, esta vez solos y sin la compañía de otra persona. Este registro no solo descartó cualquier tipo de crisis en la pareja, sino que reforzó la unión entre los dos cantantes, quienes fueron tendencia en las redes sociales.

La foto de Duki y Emilia que descarta el rumor de separación x @dukis

Vestido con un pantalón corto de color rojo y una campera con detalles de una palmera, Duki posó para la cámara junto a su pareja, quien decidió llevar un outfit más sencillo con un jean, remera marrón y una campera de cuero negra.

Los trascendidos que dieron a entender la separación definitiva

Distintos rumores trascendieron en el mundo del espectáculo acerca de la separación de Emilia Mernes y Duki. Uno de los periodistas que se hizo eco de esta noticia, e incluso llegó a confirmar la separación, fue Juan Etchegoyen de Mitre Live.

“Ustedes saben que en las últimas horas se ha viralizado el testimonio de una mujer llamada Lula que expuso sus chats con el cantante Duki. Emilia está en llamas con esto y hay novedades”, deslizó el periodista para adentrarse en un tema candente.

Y, en esa misma línea, fue tajante: “A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”.

El periodista Juan Etchegoyen llegó a asegurar que Emilia Mernes y Duki están separados G3/The Grosby Group

“Emilia se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes sociales. Y digo mujeres porque lo que pasó con esta chica Lula trascendió, pero habría otras conversaciones también de Duki en estos meses que a Emilia le generaron dudas. Esta fue la frutilla del postre. A ella le jode la infidelidad, obvio, pero también esto de ‘no me cuidás’”, puntualizó Etchegoyen, quien recolectó información y la puso a disposición para argumentar que la historia entre Emilia y Duki no tenía retorno.

A pesar de esta información del conductor de Mitre Live, los dos artistas argentinos se mostraron juntos en Miami y, de momento, descartaron una posible crisis. Al ser dos personalidades reconocidas, la historia seguirá con el correr de los días hasta que los protagonistas den su versión pública.