Cansada de las críticas, Karina Tejeda le contestó a sus enemigas del "Súper Bailando" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2019 • 14:48

Desde que está en el "Súper Bailando", Karina La Princesita es otra persona. Dejó su timidez de lado, se anima a hacer coreografías sexies en la pista y no se queda callada cuando algo le molesta. De hecho, la semana pasada sorprendió a todos en la sentencia cuando, tras recibir varias críticas por parte de sus compañeras, le pidió unos minutos al conductor del programa y les contestó en la cara una por una.

Poco antes de presentarse junto a Marta Sánchez en el ciclo Elegidas, en el Teatro Real de Madrid, la cantante se comunicó con Los ángeles de la mañana y volvió a referirse a las críticas en su contra. "Cuando creo que es necesario, hablo. Yo había decidido no hablar pero. ¿Cómo es la historia? ¿Ellas pueden decir cosas en público y yo lo tengo que hablar en privado?", disparó indignada, al sentirse siempre blanco de ataque.

Todo comenzó en el ritmo de cha cha pop cuando la cantante abrió su coreo cantando el tema "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello. Al escucharla cantar en inglés, Charlotte Caniggia y Lourdes Sánchez salieron al cruce y la criticaron por su pronunciación, al tiempo que aseguraron que había desafinado. A su vez, la coach Barby Reali la tildó de "ladri" por cantar gran parte del tema y así evitar bailar demasiado.

Cansada de las críticas, la ex del Polaco no se quedó callada y disparó contra todas: "Me parece que muchos se creen vivos ante la cámara, al punto de burlarse y cuando les das de su propia medicina lloran. Lo dicen cuando no estoy y cuando estoy, ahí no dicen nada", expresó en referencia a la hija de Mariana Nannis, que se quedó callada cuando la bailarina la increpó en la pista.

"Hablemos con argumentos. Es como que yo diga: 'ay, baila mal' ¿Por qué tengo que decirlo yo y meterme con otra pareja? ¿Qué tienen que decir que pronuncio mal en inglés cuando ellas también hablan mal?", opinó la intérprete que acusó a Caniggia de no saber ni hablar español.

Y frente al malestar de sus agresoras por su picante respuesta, chicaneó: "Chicas, es un show. ¿Qué les pasa? Cuando dicen cosas con un toque de humor, yo también respondo con humor. Yo no me burlo de la gente por lo que hace (...). A todas les hable de la misma forma que ellas lo hicieron conmigo. Aunque a mí me gusta que la gente hable con altura y respeto".

En cuanto a los que la critican por ser una de las pocas participantes del certamen que tiene camarin propio, explicó: "Esa queja en todo caso hágansela a la producción. Yo me manejo como en todos mis shows, no me gusta ponerme en pelotas delante de todo el mundo. Me da vergüenza. Y no tengo séquito, todos los que vienen (peluqueros, maquilladores) son los mismos que contrato para mis shows, no vienen por canje".

"Es de cuarta cuando quieren hacer quedar al otro como estrella cuando yo me rompo el traste para tener lo que tengo. Por ahí hablan porque a ellos también les gustaría tener su propio camarín", agregó.