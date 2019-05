Karina La Princesita: "El Kun no me regalaba nada ni para mi cumpleaños"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019 • 13:59

Durante cinco años Karina La Princesita y el Kun Agüero mantuvieron una relación a distancia, por las obligaciones que cada uno tenía en la Argentina y en Inglaterra. Si bien nunca se supo mucho de los pormenores de su relación, que terminó hace un año, Karina rompió el silencio y contó cómo era su relación.

En una entrevista en Polino auténtico, el ciclo radial de Marcelo Polino, la cantante explicó por qué no estaría de nuevo con un futbolista. "No la pasé bien, la verdad es que no fue una buena experiencia, hoy digo que no fue un buen momento", contó Karina.

Si bien ella decidió mudarse con él a Inglaterra para continuar con su noviazgo, la cantante habló sobre todas las acusaciones que tuvo que enfrentar de las personas que la consideraban una "vividora". "Yo tomé la decisión de nunca haber dejado de trabajar. Jamás acepté un peso de él, nunca pedí ni me dio nada", sentenció la cantante. Y lanzó: "El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años. Él me hacía la torta de cumpleaños y yo era feliz así, mis cosas me las compro yo".

Escuchá la entrevista completa:

Escuchá la entrevista completa a Karina La Princesita - Fuente: Radio Mitre 19:31

Video