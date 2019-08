Karina "La Princesita" se siente discriminada: "¿Y la sororidad? bien gracias"

Descargó en sus redes en contra de un festival y las artistas que lo componen Crédito: Instagram

La cantante Karina "La Princesita", denunció a través de su cuenta de Instagram que fue discriminada por un festival que se llevará a cabo en Madrid y no la anunció en su line-up.

"No me puedo dormir, ¿qué querés que te diga? Viví muchas cosas muy intensas estos dos últimos años. Estuve muy triste", comenzó diciendo La Princesita en una serie de historias de Instagram.

"Si cantás cumbia seguro que no sabés cantar otra cosa, o no se te puede pedir más, ni bailando, ni actuando, ni haciendo nada. Si no sos cantante pop no te tratan como al resto o te llaman para que estés en el Colón o que vayas a España a cantar con las elegidas", denunció la cantante haciendo referencia al Festival Únicos que se realizará el próximo 23 de septiembre en el Teatro Real de Madrid.

Dentro de la grilla de artistas nacionales que se presentarán en el festival, se encuentran Lali Espósito, Tini Stoessel, Lucía Galán, Marcela Morelo, Patricia Sosa y Soledad Pastorutti.

"Ponen a todas menos a mí"

"Siempre ponen a todas en la publicidad menos a mí o se reparten las partes de las canciones para todas pero el único nombre que falta es el mío. ¿Y la sororidad? Bien, gracias", continuó diciendo la participante del Súper Bailando.

Más tarde, Karina compartió una serie de tweets sobre el tema, en donde afirmó "hacerse la boludita para no armar líos". Una seguidora le consultó si no iba a participar del festival, a lo que la cantante dijo que sí.

Las denuncias resonaron a algunos periodistas de espectáculos como Laura Ubfal, que compartió de forma jocosa el siguiente tweet: "Dice que la discriminaron!". La respuesta de la ex novia del Kun no tardó en llegar: "Yo no lo digo. ¿Vos qué título le pondrías? ¿Que fue un olvido este año? ¿Y el año pasado y el otro también?".

No es la primera vez que la artista se siente discriminada. En febrero del año pasado, se presentó en el Teatro Colón junto a cantantes españolas. "Cantaron todas dos canciones y yo una. Había una hoja con la letra de una canción que compartíamos todas. Todas tenían su parte, menos yo", se quejó Karina, aunque asegura que "nunca le faltaría el respeto a nadie, ni enojada".