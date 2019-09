Karl vive y pasea por Buenos Aires

Pablo Gorlero SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019

Entrar en la dialéctica del teatro de Manuel Santos Iñurrieta es ser convidado a un maravilloso cóctel ideológico, de esos que ya no suelen ser tan habituales en una calle Corrientes que tiende a refugiarse en los entretenedores. "Situar a Marx hoy, aquí y ahora en Buenos Aires es poner a discutir sus ideas revolucionarias y su alcance a 200 años de su nacimiento" dice el autor e intérprete. En una suerte de gran ensayo teatral, su Marx despliega la actitud del descubridor ante una sociedad mediada por lenguajes tecnológicos, redes sociales y el ciberespacio a través del humor y la poesía a la vez que discute sobre la política, el arte y el teatro. La puesta de inspiración brechtiana apela a la ruptura de la cuarta pared y juega a "mostrar que se muestra", creando y rompiendo el artificio teatral, para generar espacios de reflexión sobre las temáticas abordadas. Antes Bachín, ahora Los Internacionales Teatro Ensamble, un grupo que resemantiza a la escena política. Los sábados, a las 20, en el C. C. de la Cooperación.