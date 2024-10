Keanu Reeves debutó como piloto profesional y un percance en medio de la carrera asustó a los espectadores

Escuchar

Keanu Reeves, famoso por sus interpretaciones en Matrix y John Wick, se subió a un auto de carreras y cumplió su deseo de ser piloto profesional en la competencia Toyota GR Cup Series, que tuvo lugar este sábado en la icónica pista Indianapolis Motor Speedway. Sus fans se llevaron gran asombro por la destreza del actor, pero un percance en medio del circuito dejó sin aliento a los espectadores.

Reeves se desenvolvió con soltura en esta edición de carreras destinadas a aficionados y aspirantes a pilotos. A sus 60 años, clasificó en el puesto 31 de 35 conductores y participó del inicio de esta serie de contiendas que lo llevará a probarse frente a otros amateurs.

Keanu Reeves debutó como piloto profesional en el Indianapolis Motor Speedway (Fuente: AP)

El intérprete protagonizó los 45 minutos del prestigioso evento Indy 8 Hour, en uno de los sitios icónicos del automovilismo en los Estados Unidos. Esto marcó su continuidad en este deporte, ya que en 2009 participó del Toyota Grand Prix de Long Beach, en el que se unieron otras celebridades y en la que él terminó en el primer puesto.

Si bien, no fue la primera incursión en el mundo de los motores, sí fue la más desafiante para Reeves, quien además utilizó el revuelo para promocionar el lanzamiento de su novela gráfica, The Book of Elsewhere. Es por ello que eligió el tipo de auto BRZRKR No. 92, una clara referencia a la ficción que produjo.

El auto de Reeves fue un Toyota BRZRKR nº 92 (Fuente: AP)

Sobre su desarrollo en la pista, la estrella de cine superó con creces la curva 14, pero no tuvo tanta suerte con la novena, la cual puso a prueba su destreza. Mientras intentó hacer un giro brusco con su Toyota, Reeves perdió el control del auto y realizó un trompo que lo llevó a morder el césped de la banquina.

Afortunadamente, el actor no ocasionó un desastre ni colisionó con otro conductor. Gracias a su rápida reacción, como se ve en el video viral, derrapó, pero de inmediato ubicó el auto en posición y continuó sin problemas con la carrera.

El actor derrapó e hizo un trompo en la novena curva que casi le costó su auto (Fuente:Darron Cummings / AP)

Por momentos alcanzó al puesto 21, pero finalizó en el lugar 25. De todos modos, según confirmó la agencia de noticias Associated Press, el actor no presentó lesiones y terminó ileso de aquel percance. Además, se informó que tiene previsto asistir a la proyección del 30º aniversario de Speed el martes 8 en Los Ángeles, junto a su coprotagonista Sandra Bullock.

A sus 60 años, el actor Keanu Reeves se atrevió a cumplir uno de sus sueños como piloto de carreras (Fuente:Darron Cummings / AP)

Tras su desempeño, en las redes los fans de Keanu lo felicitaron por atreverse a cumplir con sus proyectos: “Increíble Keanu, incomparable”; “Estuviste genial”; “Es un placer seguirte en tus aventuras”; “Lo lograste”; “Leyenda”; “Muy lindos los colores de tu auto” y “¿Hay algo que Keanu no pueda hacer? Hermano, ¿estás haciendo logros secundarios en este momento? Fantástico”.

El amor de Keanu Reeves por los autos

La afición de Keanu Reeves por el automovilismo lleva varios años. Ya en 2009 debutó en una carrera de baja profesionalidad en California, pero en el reciente evento, alcanzó a cumplir su sueño. Incluso se espera que el próximo fin de semana siga con una segunda competencia bajo el Toyota GR Cup Series.

El auto de Reeeves lleva su imagen en el capot (Fuente:Darron Cummings / AP)

La pasión por los motores es algo que siempre atrajo al intérprete. En julio de este año se lo vio junto a su novia en el Gran Premio de MotoGP Liqui Moly Motorrad en Alemania y también asistió al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. De este modo, con su reciente destreza dejó en claro que no quiere ser un mero actor arriba de un auto de carreras, sino que anhela convertirse en un verdadero piloto profesional.

LA NACION