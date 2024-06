Kevin Jonas reveló que padece cáncer de piel

Escuchar

En las últimas horas, Kevin Jonas causó preocupación al revelar que tiene cáncer de piel. El cantante estadounidense de 36 años utilizó su cuenta de Instagram para adelantar que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica y aprovechó su descargo para alertar a sus 4.5 millones de seguidores sobre la importancia de realizarse los chequeos correspondientes.

“Hoy me van a extirpar un carcinoma basocelular de la cabeza”, comenzó diciendo; luego explicó que se trataba de “un pequeño cáncer de piel que comenzó a crecer”. “Ahora tengo que operarme para extirparlo”, sostuvo sobre el lunar en su frente que resultó ser un tumor maligno.

Kevin Jonas reveló que tiene cáncer de piel: “Asegúrense de revisar esos lunares” (Foto: Instagram/@kevinjonas)

Tras la operación, mostró el resultado con un emoji para evitar que se vea la cicatriz. “Ya está hecho”, indicó, y mencionó que estaba listo para regresar a su casa. “Asegúrense de revisar esos lunares”, dijo el integrante de los Jonas Brothers en el video, que no tardó en dar la vuelta al mundo. Además de las millones de reproducciones, obtuvo miles de comentarios.

“¡Dios mío, me alegro de que te lo hayas arreglado desde el principio! ¡Te quiero Kev! Cúrate rápido”; “¡¡¡Gracias por revisarlo!!! Espero que se cure bien”; “Alégrate de haber llegado a tiempo”; “Cuídate mi rey, me alegra que no haya pasado nada malo” y “Estamos muy contentos de escuchar que tu cirugía salió bien y que todo está bien. Enviando energía positiva”, fueron solo algunos de los mensajes que le enviaron para hacerle llegar su cariño.

El mayor de los hermanos vuelve a ser noticia luego de que, junto a sus hermanos, decidieran postergar algunos shows programados para abril. Mientras descansaban, Nick Jonas participó del espectáculo musical Power Ballad y Joe Jonas despertó rumores de romance al ser visto con la actriz libanesa Laila Abdallah.

La última visita de los Jonas Brothers a Buenos Aires

Tras una década de su última visita a Buenos Aires, la banda regresó a la Argentina en abril de este año e hizo saltar miles de personas en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. En su gira “Five Albums. One Night”, los tres hicieron un repaso por cada etapa de sus carreras musicales. “Es hermoso estar de nuevo acá en Buenos Aires. ¿Quién está listo para volver a 2007?”, dijo Joe ante su público, haciendo alusión al año en que lanzaron el disco.

ESP - The Jonas Brothers en el Movistar Arena. Buenos Aires, 25/04/24. NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Al finalizar la velada, Joe habló una vez más y se mostró agradecido. “Sabemos que hace tiempo no veníamos, gracias por siempre hacernos sentir tan bienvenidos”, dijo luego de hacer estallar a las fanáticas en un concierto de más de dos horas y casi 60 canciones.

ESP - The Jonas Brothers en el Movistar Arena. Buenos Aires, 25/04/24. NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Cabe recordar la carrera de los Jonas comenzó en 2005, cuando firmaron contrato con Columbia Records, sello discográfico con el que grabaron y lanzaron su álbum debut It’s About Time. Tal fue el éxito que luego se unieron a Hollywood Records, sello discográfico perteneciente a The Walt Disney Company. Sin embargo, con intención de avocarse a sus respectivas carreras, el 30 de octubre de 2013 anunciaron su separación definitiva en el programa de televisión estadounidense Good Morning America (ABC).

Luego de vivir sus vidas solistas durante seis años, en 2019 se volvieron a unir y como resultado lanzaron su álbum Happiness Begins.

