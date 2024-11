L-Gante sorprendió a Wanda Nara con un ramo de rosas rojas: “El último romántico”

Después de varias idas y vueltas, rumores, especulaciones, indirectas, amistades y enemistades, Wanda Nara decidió oficializar su relación con Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante. A través de un video en Instagram, se mostraron a los besos y ella le dijo “te amo”. En medio de las revoluciones por su nuevo noviazgo - y los cruces con Mauro Icardi - el martes la mediática salió con el músico a un boliche y mostró el romántico regalo que recibió de parte de él.

Tras blanquear su relación, el martes Wanda Nara acompañó a L-Gante a dar un show en un boliche. Según reveló la cuenta de Instagram Gossipeame, el músico se presentó durante la madrugada en San Telmo. “Se los veía muy a los besos, super acaramelados en el VIP”, indicó Pochi, la administradora de la cuenta.

Según Gossipeame, Wanda Nara y L-gante estuvieron en el boliche "super acaramelados" (Foto: Instagram @gossipeame)

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara publicó un video de la performance de su nuevo amor. Sin embargo, antes de interpretar sobre el escenario “El último romántico” - cuyo videoclip grabó con ella hace dos años - Elián tomó el micrófono y le dedicó la canción a su nueva pareja. “Está allá igual, la romántica”, dijo y apuntó a uno de los palcos donde estaba la mediática.

Wanda Nara compartió imágenes de su salida nocturna con L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero, esa “declaración de amor” no fue lo único que aconteció durante la velada. Wanda subió a sus historias una foto que se tomó con Elián en la que él sostenía un enorme ramo de rosas rojas, las cuales fueron un regalo para ella. “El último romántico”, comentó Nara en el posteo.

Los motivos por los cuales Wanda Nara podría llevar a la justicia a Mauro Icardi

Si bien es cierto que durante las últimas semanas Wanda Nara se mostró más cerca de Mauro Icardi, en la actualidad todo parecería indicar que el vínculo entre ambos estaría definitivamente terminado. Actualmente, ella está instalada en Buenos Aires con sus cinco hijos.

En medio del revuelo por la conformación del romance con L-Gante, trascendió que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) habría tomado una determinante decisión con respecto a su exmarido. “Hay una versión de una demanda de Wanda Nara a Mauro Icardi”, sostuvo el periodista Diego Estéves en A la tarde (América). En este sentido, dijo que lo “llevaría a la justicia” por presuntamente no pagar los alimentos durante los últimos seis meses.

“La información que tenemos es que desde hace seis meses Mauro Icardi no pagaría alimentos por las hijas que tienen en común, además de otras cuestiones menores, por ejemplo, el tema de las mascotas”, sostuvo el comunicador. A partir de esto, debatieron sobre que esta decisión estaría relacionada con el comunicado que compartió Wanda Nara a través de sus redes sociales en el que dejó entrever que no recibió ayuda de parte del padre de sus hijas con el traslado de Turquía a Buenos Aires y lo acusó de retener a las mascotas de Francesca e Isabella.

El contundente mensaje de Nora Colosimo para bancar a Wanda Nara

En medio de la disputa entre la exconductora de MasterChef y el exjugador del Paris Saint-Germain, quien se sumó a la disputa fue Nora Colosimo, la madre de Wanda. Si bien siempre mantuvo un buen vínculo con Mauro Icardi, en esta oportunidad la mujer se pronunció en redes sociales con un contundente mensaje y le dio todo su apoyo a su hija mayor.

El contundente mensaje de Nora Colosimo en apoyo a Wanda Nara (Foto: Instagram @nora_colosimo)

Colosimo compartió un posteo en sus historias de Instagram que decía: “Hoy leí una frase que decía: ‘Solo el dueño de la casa sabe donde están las goteras’. Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo vos sabés de tus luchas y tus dolores”. Ante esto, la madre de Wanda y Zaira Nara agregó: “Con respeto dedicado a todos los que en privado me escriben. La verdad es una sola y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”.