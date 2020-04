La accidentada participación de Claudia Fontán en el programa de Guido Kaczka

La actriz quiso mostrar el set de iluminación que armó en su cocina para los vivos de Instagram y se le desmoronó en vivo. Crédito: Captura YouTube El Trece

Claudia Fontán tuvo una accidentada y graciosa participación en el programa de Guido Kaczka Bienvenidos a bordo . Tal como viene haciendo la producción del ciclo con la mayoría de los invitados, la actriz se conectó a través de una videollamada desde la cocina de su casa en Tigre y participó en los juegos.

En pijama y acompañada de su perro Charly, Fontán le mostró el enorme espacio al conductor del programa. Incluso hasta abrió la heladera para resaltar lo ordenada y limpia que estaba y le señaló a Kaczka el chutney que había preparado para marinar la carne.

"Desde acá hago los vivos de las recetas para Instagram", contó la actriz y agregó "mirá, me armé un set, ¿lo querés ver? Lo hice con un papel de aluminio, es muy fácil señora, no se impresione. Es un libro de cocina, este es de Juliana López May que yo aprendo mucho con ella. Arriba le ponés un papel de aluminio para alumbrar y...", no pudo agregar nada más porque, de pronto, la débil estructura del "set" comenzó a desmoronarse .

"Uy, la put. Esperá que se desarma", dijo Fontán tentada de la risa. Lo más divertido fue el cierre: mientras intentaba acomodar el derrumbe también se le cayó el teléfono por lo que la imagen se cortó y se produjo un pequeño caos en cuestión de segundos. Entre carcajadas el conductor logró decirle "Pará, organizalo. Se le dio vuelta todo". Así es hoy la televisión en cuarentena: imágenes pixeladas y accidentes en vivo.