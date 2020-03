La actividad escénica con el coronavirus como telón de fondo

Jornada inaugural del festival Buenos Aires Empírico que termina el domingo

En tiempos de pandemia, los teatros y centro culturales públicos de la ciudad de Buenos Aires suspendieron sus actividades por 30 días. Ayer, un decreto del gobierno porteño estableció que las salas teatrales debían reducirse la capacidad de ocupación en un 50 por ciento para no superar los 200 asistentes. La situación es altamente preocupante para el sector. Hoy al tarde se juntó la comisión directiva de Aadet, la asociación que nuclea a los dueños de las salas comerciales que volvió a ratificar que su programación se desarrolla siguiendo las recomendaciones y premisas de las autoridades de salud competentes de Nación y GCBA. El tema es complejo. Carlos Rottemberg expone una de las tantas capas de todo esto: "no olvidemos que nuestra materia prima, actores y actrices, muchos de ellos forman parte de la población más sensible al contagio". En este nuevo escenario se producen situaciones por fuera de los usos y costumbres. Como que en las boleterías de sus salas se le pregunte al que está por sacar su entrada si en estos últimos 14 días estuvo en uno de los países de riesgo. Sebastián Blutrach, del teatro El Picadero, agrega otro dato: "hay más devoluciones que compras".

Artei, la entidad que nueclea a los gestores del circuito independiente, tuvo una nueva asamblea. A las horas emitieron un comunicado en el que aseguran que en las salas del circuito se "reforzarán todas las medidas de higiene y prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, considerando siempre la evolución de la situación del coronavirus en nuestro país. Para ello estamos en permanente contacto con las autoridades respectivas". Todo esto sucede mientras se suspenden festivales internacionales, giras y diversos elencos argentinos que estaban haciendo gira por Europa están tratando de volver.

En este escenario en constante transformación lo cierto es que, por ahora, el inquietante circuito de pequeñas salas en donde suceden enormes hechos artísticos sigue en pie. La reunión de Artei de hoy también tuvo algo de gesto para saber que, en medio de este contexto, hay actividad teatral. El lunes, por ejemplo, en Espacio Sísmico (Lavalleja 960) comenzó la segunda edición de Buenos Aires Empírico, el festival de lenguajes escénicos creado por Juan Isola y Catalina Villegas junto al Espacio Sísmico. Antes de la función de Mis días sin Victoria , de Rodrigo Arena, hubo una instalación performática de Alberto Antonio Romero en la misma vereda de la sala mientras, adentro, se presenta una instalación visual, una interesante muestra colectiva de distintos artistas visuales y la propuesta de Lautaro Parada y Lisandro Argañarás compuesta por afiches, grabados, dibujos, carteles y pinturas que cualquiera se lo puede llevar por el precio que cada uno decida. El festival Buenos Aires Empírico termina el domingo. Hoy, por ejemplo se presenta una obra de Santiago Gobernori con Laura Paredes (una de las integrantes de Piel de Lava), Julián Cabrera y Manuel Attwell. Mañana habrá una experiencia site specific que se presenta en el bar de Sísmico que lleva la firma de Jorge Eiro, Federico Liss y David Rubinstein; y el domingo por la tarde el payaso Tomate Ávalos, exintegrante del Cirque du Soleil, presentará Tomate, puro tomate . En perspectiva, el festival propone un combo que combina muy buenas propuestas del universo de las artes visuales con una variada programación compuesta por espectáculos de diversos lenguajes escénicos.

La vida extraordinaria, una de las obras preferidas del circuito

Del festival formó parte Imprenteros, esa potente experiencia biodramática creada por Lorena Vega . Esa obra que no para de cosechar aplausos tienen función los viernes, en Timbre 4 (México 3554). Ahí mismo Lorena Vega, junto a Valeria Lois, presentan La vida extraordinaria , otro trabajo de Mariano Tenconi Blanco que, cuando se estrenó en el Teatro Cervantes, no se cansó de ganar excelentes críticas. Las dos, llenan la sala mayor que cuenta con 150 localidades. Timbre 4 es una verdadera usina de exhibición y producción escénica. Como parte de su programación hay obra obra a cargo de otra dupla actoral de una fuerza arrasadora. Es la que componen Leticia Coronel y Federico Pereyra. Hacen Hijas, una obra de teatro físico que estrenaron en el marco de la última Bienal de Arte Joven y va los domingos.

En cartel hay otra propuesta de teatro físico de un nivel de actuación superlativo. Es la que interpreta Nicolás Goldschmidt en Ametralladora , ese potente, expansivo y adrenalínico texto de Laura Sbdar que ella misma lleva a escena apoderándose de los diversos espacios de la sala. Va en Espacio Callejón (Humahuaca 3759), otra verdadera usina del circuito. La dramaturga y directora hoy mismo subió un texto a las redes. Dice: "Una peste que aturde y enloquece a los caballos de la policía que galopan mar adentro. La toma del poder en una carcajada general y el horizonte que se traga la oscuridad. Una peste que aturde y se vuelve guillotina. PUM". Va los viernes, imposible dejar de verlo.

Turba, de Laura Sbdar, la misma autora de Ametralladora

En tren de trazar redes, hay otra obra de Sbdar que se presenta los lunes en El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034). Turba la dirige Alejandra Flechner y la protagoniza Iride Mockert , otra de esas actrices que se llevan todo por delante. "Soy bruta que turba corazones, soy la reina del terreno", dice en un momento su personaje en medio de una trampa de extrema actualidad. Por su parte, Nicolás Goldschmidt, el de Ametralladora , también se duplica. Los sábados se está presentando en la sala El Extranjero, de Valentín Gómez 3378. Allí tiene lugar una experiencia performática (o una hora de trabajo) que pone en tensión la relación entre danza, trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Lleva la firma de Gosefina Gorostiza. Se llama Precarizada . Mañana es la última función, hay que aprovecharla.

También habría que aprovechar la programación de Casa Teatro Estudio (Guardia Vieja 4257). Los viernes va The Pall Mall Twins , de Lucía Seles. Eso se trata de una experiencia inclasificable cargada de imágenes, citas, micro historias, un homenaje a Roberto Carlos y extranjerías diversas a cargo de una troup actoral que se entrega a esa historia. Como yapa, Lucias Seles presenta otra obra que va los domingos, el día que termina el festival en Espacio Sísmico que está a 7 cuadras de Casa Teatro.