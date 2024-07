La autora de Patito Feo reveló por qué Laura Esquivel y Brenda Asnicar no se podían ni ver

Escuchar

Siempre hay una mínima posibilidad de que las cosas ocurran tanto en la ficción como en la vida real, y eso sucedió con las Populares y las Divinas, los dos bandos que dividían a las chicas de Patito Feo (eltrece). Por un lado estaba Brenda Asnicar, y por el otro, Laura Esquivel; muy pocos sabían es que esa rivalidad ocurría en la vida misma. En las últimas horas, la autora de la ficción reveló la verdad del enfrentamiento.

Patito Feo estrenó en 2007 y estuvo al aire hasta el 2008.

Todo comenzó cuando la guionista Marcela Citterio habló de reciente encuentro entre las actrices en un festival de Italia y brindó detalles del vínculo que tenían en la época que filmaban la tira juvenil estrenada en 2007. “17 años después de Patito Feo, ¡esto es mucho! Es muy fuerte”, expresó en un video que compartió a través de su cuenta de TikTok.

Antes de seguir, aclaró: “Quiero que sepan que cualquier comentario mío puede ser subjetivo... Adoro a Brenda”.

En ese sentido, destacó el show en el que las artistas revivieron los hits de la recordada serie, donde las asperezas quedaron atrás. “Hablemos de qué lindo cuando pasa el tiempo, cuando dos mujeres se reencuentran y pueden subsanar la verdadera relación de Patito y Antonella, o de Laura y Brenda. ¿O de quién estamos hablando?”, dijo Marcela, con un poco de suspenso.

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron en el escenario y emocionaron a los fans (Foto: Instagram @laura_esquivel)

Y siguió: “¿Será que la ficción se transformó en realidad? Sí, y lo cuento ahora que ya pasó, y que estas dos chicas se pudieron reunir en un escenario y brillar juntas. No se me hubiera ocurrido contarlo cuando estábamos en problemas, cuando era complicado y no se llevaban bien”.

Acto seguido, celebró la actitud de Asnicar y Esquival, a 17 años del protagónico que las lanzó a la fama. “Qué bueno cuando se pueden limar asperezas que por ahí no eran ni de ellas, eran de la vida, de familias, padres, madres, o tantas cosas que se mezclan en un programa de televisión”, recordó la guionista. “Nadie era conocido y de repente pasó lo que pasó. Y hoy, 17 años después, pueden estar brillando juntas”, reflexionó.

“¡Yo estoy esperando a que vuelva Brenda y me cuente todo!”, sostuvo y cuestionó a Laurita por haber dicho que le pasaron “cosas malas” por Patito Feo. “¿Y lo bueno te lo perdiste? Hubo mucho bueno y, de hecho, gracias a Patito, ella hoy está viviendo este renacer en Milán que es maravilloso y muy merecido”, sentenció.

Asnicar y Esquivel cantaron juntas "Amigos del corazón" de Patito Feo y "Born This Way" de Lady Gaga (Foto: Instagram @basnicar)

Cabe destacar que ambas fueron incluidas en el line up del festival Teenage Dream que se realizó el sábado 29 de junio en Milán, Italia. Además de ellas, también estuvieron invitados el grupo Sonohra y el actor Bart Johnson, conocido por su trabajo en High School Musical como el entrenador Bolton, el padre de Troy (Zac Efron).

Las argentinas tuvieron sus respectivos momentos en el escenario. Interpretaron canciones propias y también de la época de Patito Feo. Mientras Esquivel cantó “¿Y ahora qué?”, “Sueño de amor” y “A volar”, Asnicar hizo bailar a todos al ritmo de “Tango llorón”; “Diosa, Única, Bonita” y del hit de la novela, “Las Divinas”. Pero eso no fue todo, porque además, las artistas tuvieron un momento juntas en escena: interpretaron el tema del programa “Amigos del corazón” e hicieron su propia versión de “Born This Way” de Lady Gaga.

LA NACION