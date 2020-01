La Biblioteca Pública de Radiohead Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020 • 14:13

Radiohead, una banda que siempre ha residido en la intersección de la música y la tecnología, ha abierto las puertas digitales de la Biblioteca Pública de Radiohead, un archivo integral que almacena todo el catálogo de la banda en orden cronológico.

Lanzada la semana pasada, la Biblioteca Pública de Radiohead cuenta con los discos de la banda, los lados B, tracks que quedaron afuera de los LP, fotos detrás de escena, apariciones en televisión, presentaciones promocionales, transmisiones web, conciertos de larga duración, remeras de la época, las obras de arte de Stanley Donwood y más.

"Internet en su conjunto nunca ha sido un recurso confiable para obtener información detallada o incluso precisa sobre: Radiohead", dijo la banda en un comunicado. "Muchos sitios que intentaron proporcionar alguna medida de servicio también se han apagado hace mucho tiempo. El efecto general ha sido los resultados de búsqueda de 'Radiohead' que producen fragmentos aleatorios y/o abreviados: canciones y títulos de álbumes sin acompañamiento de obras de arte detalladas o cualquier contexto adicional, videos de baja calidad precedidos de anuncios y mezclados a través de algoritmos, y así sucesivamente ... Eso termina con la presentación de la Biblioteca Pública de Radiohead ".

La biblioteca es gratuita y los archivos de audio y video son accesibles incluso para aquellos sin servicios de transmisión Premium; si los fans se preguntaran por qué el catálogo completo de Radiohead se agregó silenciosamente y meticulosamente a YouTube en los últimos meses, es por esto.

Durante la primera semana de existencia de la biblioteca, los cinco miembros de la banda, Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Philip Selway, actuaron como bibliotecarios, y cada uno publicó una selección curada de material de archivo en las diferentes redes sociales de Radiohead. Los fanáticos también podrán crear su propia Tarjeta de Biblioteca Pública de Radiohead completa, con el número de membresía.

Aquí hay seis "productos" imprescindibles para retirar de los estantes digitales almacenados de la biblioteca, además de algunas cosas que esperamos que la biblioteca tenga en la tienda:

Los conciertos de Bonnaroo

Radiohead ha encabezado el festival Bonnaroo en un par de ocasiones: un show clásico de 2006 que ocupa un lugar destacado entre los mejores conciertos de la banda, y un regreso celebratorio posterior a King of Limbs en 2012, que los capturó en su gloriosa formación de doble batería. Para cualquier otro artista, ambas actuaciones principales merecerían un lanzamiento triple en IMAX/ película de concierto / álbum en vivo, y aunque hubo rumores de un álbum en vivo del Bonnaroo 2006 hace más de una década, las actuaciones no se lanzaron oficialmente... hasta que el Radiohead Public Library lo subió, tanto con sonido impecable como con calidad de imagen. No solo los conciertos de Bonnaroo han entrado en la Biblioteca Pública de Radiohead: los conciertos para festivales, que van desde el Festival de Belfort de 1997 hasta el Osheaga de 2016, todos grabados profesionalmente, también son de fácil acceso ahora.

Webcast completo de "Inside Out Night"

Transmisión web de Radiohead.com para la navidad de 2002, esta bonanza de más de dos horas es conocida por la jovialidad irritante de Yorke y compañía. La Biblioteca Pública de Radiohead revive los 137 gloriosos minutos de diversión navideña. Además de "Winter Wonderland", Inside Out Night presenta a los músicos de Radiohead como DJ durante unos 90 minutos antes de que comience la parte más absurda de la transmisión, incluyendo a los integrantes de Radiohead con máscaras de goma de Richard Nixon, George W. Bush y Saddam Hussein y hasta un "preguntas y respuestas" genial con la voz modificada de Yorke.

Los shows de Thom y Jonny

Aunque es un quinteto, Radiohead ha enviado esporádicamente a sus miembros más destacados, Yorke y Greenwood, para conducir la mayoría de las actuaciones promocionales vinculadas a cada álbum, desde un "You" acústico grabado en vivo para MTV's Most Wanted, en 1994, hasta las tiernas interpretaciones del dúo de las pistas de A Moon Shaped Pool, filmadas por Paul Thomas Anderson en la casa del director en California, en 2016. Esos conciertos de Thom y Jonny han sido catalogados e ingresados en la Biblioteca Pública de Radiohead, que también cuenta con la versión acústica completa de 12 canciones interpretadas por ambos en el concierto de Le Reservior de París, grabado una semana antes de la llegada de Hail to the Thief, en junio de 2003.

Los "Blips" de Kid A

Con los fans rabiosos esperando al sucesor de OK Computer, Radiohead repartió bocados de 15 segundos (denominados "blips") de su entonces próximo Kid A a través de su sitio web y echó un sustento sin fin para saciar el apetito de sus seguidores en los meses previos al lanzamiento del álbum en octubre de 2000. Los "blips", reunidos en la Biblioteca Pública de Radiohead como un video de 13 minutos, sirven como la única representación visual de Kid A, el álbum número uno de la década de 2000 según Rolling Stone, ya que ese LP no produjo videos musicales oficiales, aunque sí un montaje de los blips hechos por Shynola se fusionaron en un video promocional de "Motion Picture Soundtrack", el último track del disco.

La galería pública de Stanley Donwood

Si sos un fanático acérrimo nacido después de Kid A, lo más probable es que no hayas puesto los ojos en el verdadero alcance de las ilustraciones de Stanley Donwood, el artista y colaborador de la banda. Desde la edición de lujo de In Rainbows hasta el periódico The Universal Sigh que acompañó a The King of Limbs, pasando por el folleto secreto escondido detrás de la bandeja de CD de la primera impresión de Kid A, hay lienzos sobre lienzos del trabajo de Donwood. En ese sentido, la Biblioteca Pública de Radiohead también se convierte en la Galería Pública de Stanley Donwood, que ofrece un recorrido casi completo de las contribuciones para Radiohead del artista.

El casete blanco OKNOTOK

Gran parte del brillo del casete blanco OKNOTOK, 80 minutos de bonus en la edición de lujo de la reedición del 20 aniversario de OK Computer, se desvaneció cuando la colección completa de MiniDiscs de Thom Yorke de esa época se filtró en Internet. Sin embargo, para los fanáticos que no pagaron los más de 100 dólares que costaba la edición de lujo, o que no tenían el ancho de banda para dedicarle 14 horas a escuchar los MiniDiscs sin editar, el cassette blanco representa la mejor versión de la historia del origen de OK Computer, con versiones embrionarias de los clásicos del álbum, así como demos aún inéditos como "Attention" y "Are You Someone?".

¿Qué falta?

A pesar de que la Biblioteca Pública de Radiohead reúne casi todo (el video de unboxing "Mr Hands" de In Rainbows, los boletines del club de fans, Waste, de mediados de los años noventa, etc.), la colección no está completamente completa: el lanzamiento por tiempo limitado de los MiniDisk de OK Computer está omitido de la biblioteca. Cualquier cosa que sea anterior al EP Drill, de 1992, como la demo de Manic Hedgehog que circula con frecuencia, tampoco está disponible a título oficial.

Además, las obras en solitario de cada miembro, en particular los proyectos solistas de Yorke y Atoms for Peace, aún no se han catalogado aquí, aunque el reciente resurgir de un puñado de pistas raras de Yorke sugiere que podría cambiar en los próximos meses.

Al igual que los Archivos Neil Young, la comparación más análoga en términos de calidad y amplitud, es probable que la Biblioteca Pública de Radiohead continúe creciendo a medida que se desentierre más el catálogo (2020 es el vigésimo cumpleaños de Kid A) y ojalá con futuros discos, ampliados.

Daniel Kreps