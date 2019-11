La bronca de Baby Etchecopar: "El de Alberto es un gobierno flojo de papeles"

Para Baby Etechecopar, el futuro gobierno de Alberto Fernández "viene flojo de papeles" Crédito: A24

Baby Etchecopar volvió a estallar contra la elección de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como nuevos presidente y vice de la Argentina durante la apertura de su programa televisivo, Basta Baby (América).

El periodista arrancó su editorial con una defensa del presidente saliente, Mauricio Macri que, a su juicio, está sufriendo críticas injustas. "Estoy viendo la campaña de desprestigio más grande, no porque Macri haya hecho todo bien, pero este país es insólito. Tenemos una vicepresidenta multiprocesada", sostuvo.

En ese contexto, cuestionó a los miembros de la futura administración Fernández. "Todos sabemos que este Gobierno está flojo de papeles, con muchos delincuentes y sinvergüenzas. Llegaron al poder por la mala gestión de Macri, Macri llegó por la mala gestión de Cristina. Están igualando para abajo permanentemente", sostuvo.

"La herencia que recibe Alberto es la herencia de Cristina -agregó-. Es de 12 años de afano, los bolsos, la rosadita, el sinvergüenza de [Lázaro] Báez, que fue a declarar con el pelo cortado a lo garçon", ironizó Etchecopar.

Además, le pidió a los partidarios del Frente de Todos que no se hagan ilusiones con lo que viene: "No hagan muchos cálculos para el 11 [de diciembre] porque se le va a explotar la granada en la mano. Acá no va a pasar nada, va a haber inflación, va a haber recesión y no va a haber plata. No lo digo para pegarle una patada a Alberto, digo la realidad para que no se generen muchas expectativas".