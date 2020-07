Micaela Viciconte debió aislarse tras haber visitado un estudio televisivo Crédito: Instagram

Mica Viciconte está enojada, pero esta vez, nada tiene que ver su pelea con Nicole Neumann. La actual novia de Fabián Cubero tiene bronca, porque debió aislarse de forma preventiva luego de visitar el estudio donde se graba PH, debido a que su conductor, Andy Kusnetzoff, dio positivo en coronavirus.

Viciconte había visitado el estudio hace dos semanas y por ese motivo no pudo estar presente en el vivo de El show del problema, donde es panelista. Sin embargo, sí participó de forma virtual y no dudó en expresar lo que opinaba en una entrevista que fue publicada en Primicias Ya.

"Estaba re caliente la verdad. No tengo ningún síntoma ni nada. Uno tiene la posibilidad de laburar, hace las cosas bien, se cuida y demás, y te encierran de vuelta en tu casa", opinó la rubia y luego agregó: "No es muy grato".

Si bien está fastidiada por tener que aislarse en su domicilio, terminó mostrándose de mejor humor a medida que avanzaba la entrevista. Finalmente añadió: "Lamentablemente no me queda otra que estar acá. Ahora estoy más tranquila, sí me había enojado".

La pelea con Nicole

Hace menos de un mes, la actual y la ex de Fabián Cubero volvieron a ser noticia. A partir de un clip de TikTok que Mica Viciconte publicó en su cuenta, las especulaciones sobre si el contenido iba dirigido hacia Nicole Neumann comenzaron a sonar fuerte. Si bien la modelo no quiso opinar al respecto, chicaneó a la exCombate por usar esa red social.

"No tengo ni idea, no sé. No me fijo qué sube ella y qué no, no tengo tiempo. Es una red que pensé que era para adolescentes, las únicas que lo usan son mis hijas. La verdad que no registro esa red, no la entiendo, no la sigo, solo uso Instagram por un tema laboral", llegó a confesar Neumann en Los ángeles de la mañana.

Si bien Nicole aclaró que no sigue a Viciconte en las redes sociales, opinó: "Que cada uno haga lo que quiera de su vida. No me hago eco de cosas que no me competen. Dudo que sea para mí porque si no hubiera superado a una persona, no me hubiera separado". En cuanto a las indirectas en las redes, agregó: "Yo si tengo que hablar con alguien lo hago por teléfono o en persona, no por redes. Subo frases que me gustan. Si algo me molesta en torno a mis hijas hablo con el padre, no con ella".