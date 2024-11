La brutal caída que sufrió Paco Amoroso durante su show en México y por la que terminó en el hospital

En medio de su exitosa gira por el mundo para presentar junto a Catriel Guerreiro, más conocido como Ca7riel, su nuevo disco, Baño María, el músico Ulises Guerriero, alias Paco Amoroso, sufrió un brutal accidente mientras cantaba en el escenario. Durante el show que dieron en Ciudad de México, hizo un mal cálculo del espacio y se cayó al piso. La situación generó mucha preocupación y rápidamente las autoridades corrieron a asistirlo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y a raíz del temor que se generó entre sus fans, el propio artista hizo un posteo en redes sociales para hablar sobre su salud y reveló que tras el golpe terminó en el hospital.

Tras recorrer la Argentina y llevar su nueva música a Uruguay, el dúo llegó a México. El 16 de noviembre tocaron en Guadalajara, mientras que el domingo 17 se presentaron en Ciudad de México. Sin embargo, este show sufrió un desafortunado imprevisto. Mientras Ca7riel interpretaba su parte del tema “El único”, Amoroso se movía muy cerca del borde del escenario. La cuestión fue que no registró bien que mientras avanzaba se iba quedando sin espacio, al punto tal que de un segundo para el otro se cayó al piso. Las autoridades reaccionaron rápido y se acercaron a socorrerlo. Los fanáticos, en tanto, que vieron toda la escena, no pudieron evitar lanzar gritos de miedo y preocupación.

Paco Amoroso subió a su Instagram fotos de su internación en el hospital tras caerse durante un show en México (Foto: Instagram @pacoamoroso)

Fue justamente Amoroso quien publicó el video de su caída en un posteo que hizo en su feed de Instagram esta semana. A su vez, sumó otras imágenes de lo que pasó después del accidente. En una de ellas se lo pudo ver en el hospital - donde fue a hacerse todos los estudios pertinentes - sentado en una silla de ruedas, vestido con la clásica bata blanca y acompañado por una profesional de la salud que estaba controlándole el suero que le pusieron. A pesar del mal momento, el músico posó con una amplia sonrisa para la foto.

La segunda imagen, en tanto, fue de una videollamada que hizo con sus amigos desde el hospital, seguramente para actualizarlos sobre cómo estaba después de semejante caída. “Mi carita antes que me digan que no me fracturé nada. Gracias Ciudad de México, ¡estuvo increíble! Esto sigue”, comentó en la publicación y dio cuenta de que se recupera de su caída de cara a los próximos compromisos del grupo.

Tras la caída, Amoroso fue al hospital para que le realizaran todos los estudios (Foto: Instagram @pacoamoroso)

A Ca7riel y Paco Amoroso le quedan tres fechas más en México. El 21 de noviembre se presentan en Monterrey, el 22 en Querétaro y el 23 en Puebla. Luego irán a Europa. Tienen fechas en Madrid, Valencia, París, Bruselas, Barcelona, Bilbao, Londres, Berlín, Porto, Sevilla y Granada.

Wanda Nara sorprendió al público en el show de Catriel y Paco Amoroso

El 16 de agosto Ca7riel y Paco Amoroso presentaron su disco Baño María en el Movistar Arena con un show que contó con un importante despliegue e invitados especiales. En un momento del recital, Lali Espósito subió al escenario para cantar “Supersónico”, el tema que hicieron en conjunto y quien también tuvo su momento en escena fue Wanda Nara, que interpretó su hit “Bad Bitch”.

En su faceta de cantante, Wanda Nara vivió una gran velada y el público cantó al ritmo de su canción. Incluso durante su performance hasta se “chapó” a Ca7riel. Las imágenes del beso se viralizaron e incluso llegaron a Turquía, donde juega Mauro Icardi, la expareja de la mediática. Después del show, el músico reveló que recibió “amenazas de muerte de turcos porque besó a alguien muy importante” y mostró algunos de los mensajes que le llegaron vía redes sociales.

