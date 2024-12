La campaña solidaria de Andy Kusnetzoff que hizo llorar a todos en el streaming

Un fragmento del programa Perros de la Calle (Urbana Play) de Andy Kusnetzoff se volvió viral este martes, luego de darse a conocer la campaña solidaria que impulsó el conductor, llamada: “Te tiro una soga”. Gracias al aporte de los oyentes, una mujer y su hija tendrán un techo para pasar la Navidad, según se contó al aire. ¿Cuánto dinero recaudó y para qué utilizará?

La misión benéfica tiene como fin crear una cadena de favores entre quienes escuchan el programa radial o para quienes lo miran por streaming. En esta ocasión, una mujer llamó desesperada porque no tenía plata para renovar el alquiler de su departamento y, de este modo, debería mudarse. Además, destacó que al ser empleada doméstica, se le hacía difícil poder regalarle algo a su hija para Navidad. Tras su emotivo relato, en 10 minutos se reunieron nueve millones de pesos.

La reacción del público tras la campaña solidaria para ayudar a Rocío (Fuente: Instagram/@perrosdelacalle)

“Soy mamá soltera. Tengo una hija de ocho años. Ella vive conmigo y yo tengo que hacerme cargo de los regalos de Navidad, como todos los años desde que nació. Me angustia mucho porque estoy tratando de llegar a fin de mes, siempre con lo último. Contaba con él [el padre], a lo mejor para decir ‘bueno, vamos a hacer algo a medias’”, empezó Rocío e insistió: “Pero está re difícil”.

Mientras contaba su historia, Andy explicó: “Y vos la mantenés con tu laburo, limpiás casas, por un lado, y te las arreglás y llegás ahí a fin de mes, porque tenés que alquilar”. “Ese es el problema, porque en realidad se me termina el contrato donde estoy, tengo que renovar el alquiler y necesito tres millones de pesos para hacerlo o mudarme a otra casa. Y ya no sé de dónde lo voy a sacar”, complementó la mujer entre lágrimas.

“¿Qué quiere tu hija para Navidad?”, preguntó el conductor del programa, al tiempo que la mujer respondió que quería una bicicleta. “Íbamos a la escuela en bicicleta todos los días, pero se la tuve que vender a la que teníamos y ahí quedamos”, lamentó.

Después de varios minutos, Andy contactó a la mujer y en esa oportunidad pudo hacer videollamada, por lo que conoció su rostro. “Todos tuvieron ganas de ayudarte Ro. Tu ex no quiere poner plata para tu hija para Navidad, es un hijo de p***. La razón no te va a resolver el tema, la bici te la va a donar Cami”, introdujo el conductor y continuó: “Recaudamos nueve millones de pesos”.

En 10 minutos recaudaron 9 millones de pesos (Fuente: Instagram/@perrosdelacalle)

Tras el anuncio, todo el equipo se emocionó y aplaudieron de alegría. “Muchas gracias de todo corazón, encarecidamente, gracias. No lo puedo creer”, expresó entre lágrimas Rocío.

Según se informó más tarde, por medio de un posteo que se publicó en las redes de Perros de la Calle, Rocío y Amparo renovarán el alquiler de la casa en la que viven. Además, la campaña fue un récord de recaudación en el programa, por lo que el festejo fue doble.

“Argentina, no lo entenderías”; “Llorar por desconocidos es mi pasión”; “Somos el mejor país del mundo, no hay dudas”; “Cuantas mamás luchando solas, haciendo malabares para que sus hijos sufran lo menos posible, amo a esa madre”; “Qué lindo ver una mamá y una niña feliz” y “Hay programas que siempre valen la pena”, fueron algunos de los comentarios de parte de los oyentes en el posteo de Instagram.

LA NACION