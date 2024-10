La China Suárez compartió fotos de su mamá y el parecido entre ambas dejó a todos mudos

Escuchar

María Eugenia “La China” Suárez compartió este fin de semana en su cuenta de Instagram una serie de fotos sobre la celebración del cumpleaños de su madre, Marcela Riveiro, en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que el parecido de ambas sorprendió a los seguidores de la artista, que no tardaron en reaccionar con diferentes mensajes en referencia.

Riveiro es una figura importante en la vida de La China, porque más allá de ser su madre, es quien le dio el famoso apodo. El árbol genealógico materno de la actriz está compuesto por la mezcla de japoneses y argentinos, según contó en el pasado mediante las redes. La abuela de María Eugenia era inmigrante nipona, de allí la fisonomía de Marcela y el vínculo con el país asiático.

La China Suárez posó junto a su mamá y el parecido entre ambas revolucionó a sus seguidores (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En la red social antes mencionada, Suárez publicó en las historias un video donde mostró a su mamá soplar las velas y más tarde subió una foto en la que apareció parte de la familia de la artista, algo que, cabe recalcar, no suele hacer a menudo.

“Feliz nacimiento a la reina amada. Te amamos y te agradecemos siempre mami”, escribió más tarde la intérprete de “Desaniversario” en un posteo, y a la par agregó postales que resumieron aquella noche de felicidad para el grupo familiar.

En la primera imagen, mostró a su mamá, en casi un primer plano. Luego posaron ambas juntas y ahí quedó expuesto el parecido de ambas. Desde el tono de pelo, el corte de cara y el color de los ojos. En las sucesivas fotos, la actriz enseñó el lugar en el que llevó a cabo el festejo. Como dato llamativo, ninguno de sus hijos estuvieron ahí presentes.

Marcela Riveiro, madre de La China Suárez (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En tanto, en la sección de los comentarios, La China recibió diferentes mensajes en respuesta a la foto con su madre. De inmediato, varios de sus seguidores apuntaron a la similitud entre ambas, con opiniones como: “Ya sabemos de dónde salió esa cara”; “Tan bella como vos China”; “Saliste igual a ella”; “La belleza de tu madre no tiene explicación. Por eso sos bella China”; “La diositud está en los genes de esta familia”, “Con razón, la belleza es genética” y “De tal palo tales astillas”.

La foto retro que compartió La China con su mamá y su hermano (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

A pesar de que no se la vio presente, Rufina no quiso quedar afuera de la celebración de Marcela y por ello, desde su cuenta de Instagram, publicó un recuerdo junto a ella en la playa y le dedicó unas tiernas palabras de cariño: “Feliz cumple a la mejor abuela del mundo. Sos la abuela más querida y más amable. Sos la mejor”.

El posteo de Rufina Cabré por el cumpleaños de su abuela (Fuente: Instagram/@ rufinacabresuarez_)

Cabe recordar que María Eugenia Suárez atravesó a fines de septiembre la muerte de su perro, por lo que recientemente salió de una etapa de dolor y apareció nuevamente en las redes.

Cuando sucedió aquella pérdida, en primer lugar comunicó: “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”, a la vez que sumó una imagen de Apolo, un bulldog francés. Más tarde, ese mismo día, dio la triste noticia de la muerte de su mascota y sentenció ante sus más de seis millones de seguidores: “Estoy infinitamente agradecida por cómo acompañaron a mi perrito, debilidad, mi compañero incondicional, el mejor amigo de mis hijos”.

Asimismo, agregó: “Ahora a atravesar el duelo. Siempre me costó tanto enfrentar momentos de tristeza. Sostener a mis hijos con amor y entereza. Gracias a todos por el amor, siempre”. Los miles de usuarios que la siguen, le mandaron mensajes de apoyo para este difícil momento que lo toca vivir. Sin embargo, 24 horas después del posteo, apareció en su cuenta la siguiente información: “Esta página no está disponible”. Esto quiere decir que la ex Casi Ángeles suspendió la misma para afrontar el luto y no entrar en contacto con nadie de manera digital. Días después, retomó la actividad cotidiana allí.

LA NACION