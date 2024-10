La China Suárez desmintió estar de novia y fue muy dura con Lauty Gram

Escuchar

En los últimos días, surgió el rumor de que la relación entre la China Suárez y Lauty Gram volvió a florecer, especialmente tras la publicación de una postal compartida por él en la que se mostraban juntos. Esta imagen fue rápidamente interpretada como una confirmación de su romance, generando un gran debate entre sus seguidores. Sin embargo, la actriz decidió hacerle frente a las especulaciones y aclarar su situación sentimental.

“No estoy de novia ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta”, comenzó diciendo la China por medio de una historia de Instagram, para luego sumar: “Que se muera por mí y me haga la vida más feliz”. “Eso deberíamos buscar todas, nunca menos. Feliz miércoles para todas”, cerró la ex Casi Ángeles, sin dar demasiados detalles, pero muy crítica con los hombres. A su vez, la actriz acompañó sus palabras con una postal de una torta blanca con la palabra “Til death” (“Hasta la muerte”, por su traducción al español) escrita.

La China Suárez aclaró que no está de novia (Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Las especulaciones sobre la confirmación de noviazgo comenzaron cuando, días atrás, Lauty Gram decidió compartir una historia de Instagram en donde se los puede ver pasando tiempo juntos. Se trata de una selfie tomada por Suárez, donde los dos posan con el sol iluminando sus rostros. Asimismo, el cantante no dudó en arrobarla en su publicación, complementando su gesto con dos emojis de corazones rojos.

(Captura: Instagram @lautygramcito)

Todo parecía indicar que la foto es actual, ya que coincide con el look de cabello que Lauty luce en la actualidad, así como con el reciente diseño de cejas que la artista se realizó hace unos días. Esta situación generó una serie de reacciones entre los seguidores de los dos, algunos de los cuales interpretaron la fotografía como un blanqueo. Sin embargo, finalmente, la propia China decidió tomar la palabra para aclarar las cosas, negando el noviazgo y tratando a Lauty Gram de mentiroso.

Vale la pena mencionar que, hace menos de un mes, cuando la actriz compartió el mal momento que estaba viviendo por el fallecimiento de su perro Apolo, compartió una postal en la que se puede ver su pie derecho sostenido por una persona repleta de tatuajes.

(Captura: Instagram @sangrejaponesa)

Aunque no etiquetó a nadie en particular, acompañó la publicación con un emoji de corazón curado, lo que también generó más especulaciones sobre su situación sentimental. En ese entonces, no fue necesario mencionar quién era la persona que la acompañaba, ya que sus fanáticos se dieron cuenta que los diseños de los tatuajes de la mano eran idénticos a los del cantante.

LA NACION