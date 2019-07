La actriz se mostró tocando "Let it Be" de los Beatles

Después de revolucionar las redes por enésima vez con una foto usando un atuendo similar al que definió el look de las "conejitas" de Playboy en los 60, la China Suárez volvió a provocar revuelo pero esta vez no precisamente gracias a sus virtudes. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró aprendiendo a tocar el piano. "Let it Be" de los Beatles es el tema que canta e intenta sacar mientras su hija Magnolia intenta llamar su atención.

"Segunda clase de piano, me siento feliz. Soy curiosa, y creo que nada es imposible con esfuerzo y perseverancia, no pienso parar hasta aprender a tocar el piano", escribió. Y luego agregó: "El video es imperfecto por donde se lo mire, pero es real". Además de las cientos de miles de reproducciones, el video recibió comentarios de apoyo por parte de famosas como Flor Torrente, Jimena Barón o Cande Tinelli. "Amo todo lo que pasa ahí", escribió la hija de Araceli, por ejemplo.

La China Suárez toca y canta "Let it Be" 00:54

Video

Luego, la China también agregó otro comentario: "Me faltó contarles que me ayuda mucho con la concentración. Soy muy dispersa, y encuentro que es muy positivo para personas que no hacen foco. Sobre todo a la hora de leer una partitura (me resulta muy muy difícil y debo prestar mucha atención)".