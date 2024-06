La China Suárez saludó a Nicolás Cabré y a Benjamín Vicuña por el Día del Padre y dejó una profunda reflexión

Escuchar

En el marco del Día del Padre, María Eugenia “La China” Suárez le envió un tierno saludo a Nicolás Cabré y a Benjamín Vicuña. En un posteo desde las redes, la actriz, que este domingo arribó a Madrid en solitario, compartió dos postales diferentes y soltó una reflexión al respecto. Lo cierto es que sus palabras causaron revuelo y por eso, tuvo que salir a aclarar su punto de vista.

En su relación con Cabré, la China dio a luz a Rufina, de 11 años. Y a posterior, con Vicuña, a Magnolia de 6 años y a Amancio de 4 años. Es por ello que luego de tantas idas y vueltas entre sus ex, la actriz quiso reconocer el rol de ambos en la crianza de sus pequeños, a la vez que destacó el buen vínculo que existe entre toda la familia.

El saludo de la China Suárez para Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña por el Día del Padre (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

“Feliz día”, escribió Suárez en dos fotos distintas en la que aparecen los actores con sus hijos. Luego, redactó: “Qué suerte que tuvieron mis hijos con los padres que tienen. Siempre seremos familia y estoy orgullosa de lo que logramos”.

El tierno mensaje de la China para los papás de sus hijos (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Esto despertó la incógnita de sus seguidores, quienes de inmediato le consultaron sobre la reciente publicación y por ello, la ex Casi Ángeles, grabó un video en el que explicó las razones por las que destacó las imágenes y la presencia de sus ex.

“Leí sus mensajes con respecto al Día del Padre, que puse: ‘qué suerte que tienen mis hijos, con los padres que le tocaron’. Obviamente que fue una elección mía. Yo elegí a las personas que después elegí formar una familia. Pero conozco muchos casos en donde son excelentes personas en un principio, o como novios, son divinos, pero después tienen hijos y son pésimos padres. Entonces, no creo que sea la elección de una, sino la elección de esos hombres que deciden ser padres”, expresó María Eugenia.

Y agregó: “Así que yo tengo mucha suerte, me considero una mujer con mucha suerte. La verdad, porque cumplen perfectamente su rol de padres, entonces yo puedo trabajar, yo puedo tener mis días libres o viajar o lo que sea. Y eso es gracias a que tengo padres que son exparejas que cumplen muy bien ese rol y que puedo confiar completamente en ellos porque lo hacen muy bien”. Por último, desde la cama de su hotel remarcó: “Me gusta reconocerlo y decírselos. Y también estoy orgullosa de la familia, obviamente que logramos y eso es algo que me enseñaron mis papás. Me puse profunda, pero yo crecí con padres separados y divorciados, y por suerte sin ningún trauma porque siempre tuvieron muy buena relación por nosotros”.

A pesar de la imagen de cansada luego de un vuelo largo hacia la capital española, la actriz insistió en que aquel mensaje fue importante para ella. “Feliz día a todos esos padres que cumplen ese rol de padres, que son cariñosos, que les regalan su tiempo. No hay nada más que el niño quiera que el tiempo de una madre o un padre. Que le den atención, siempre digo que los regalos, los juguetes y las cosas materiales, cuando sean grandes, no se van a acordar de absolutamente nada. Así que eso es lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos, risas y lindos momentos”, concluyó.

