La confesión de Jorge Lanata sobre sus looks: del rechazo a los canjes a su gusto por la ropa de mujer

Fiel a su estilo, Jorge Lanata volvió a dar que hablar, pero esta vez su labor periodística quedó relegada a un segundo plano. El programa televisivo “La jaula de la moda” destacó hoy los “llamativos looks” del conductor, a quien presentaron como el periodista “más fashionista del país”. Él admitió que paga toda su ropa, criticó el uso de canje en la televisión y destacó su gusto por la ropa de mujer.

“Me gusta mucho ver ropa de mujer”, confió Lanata. “Elba se viste muy bien, pero lo que me gusta realmente de una mina es que sea inteligente e independiente. Me gusta poder admirar a la mina con la que estoy. Es así hoy y lo fue antes también con las personas con las que estuve”, señaló Lanata al hablar de su actual pareja, quien según contó le enseñó a “ver zapatos”.

Sobre su interés por los zapatos de mujer Lanata expresó su admiración por el reconocido diseñador Christian Louboutin y coincidió con él sobre la importancia de la estética en el calzado por sobre la comodidad.

“¿Por qué tiene que ser cómodo? El zapato es para que la mujer baje del auto y entre al restaurante”, resaltó Lanata citando al famoso diseñador internacional.

Durante la entrevista, Lanata se refirió a uno de sus atuendos más aclamados que usó en el show del músico Chano Moreno Charpentier en el Luna Park. " Ese saco no lo había usado nunca. Hice una serie de documentales para Disney y una de las grabaciones que hice en Miami las hice con ese saco. Cuando íbamos a la grabación dos personas en la calle me dijeron: ‘Qué buen saco’. A la gente le encanta. Entonces dije: ‘Voy a ir a lo de Chano con eso. Pasó algo increíble y me aplaudió el Luna Park entero’”.

Durante la entrevista Lanata sorprendió a la audiencia con una inesperada una revelación. “Después del trasplante me pasó algo que es complicado y profundo de explicar, pero me desperté con la necesidad de ver belleza”, dijo. De esta forma, el periodista explicó que tras su internación quiso estudiar Historia del Arte y luego incursionar en la colección de obras de arte.

Según contó Lanata, a partir de ese momento comenzó a aproximarse aún más con “todo el tema estético”, que ya había explorado en distintos tramos de su carrera, por ejemplo, con la diagramación de Página 12 o a la hora de encargarse de la escenografía de su programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT).

“Afortunadamente, creo que con los años armé una persona que se puede poner cualquier cosa y se me pueden reír, pero a mí no me importa. Siempre me pongo lo que me gusta y lo uso en la vida, no solo en la televisión. No hay nada con lo que me haya sentido ridículo”, destacó Lanata sobre sus looks.

Por otro lado, el conductor admitió: “Es estereotipada la crítica, pero me parece divertido que se hable de mis looks”. Asimismo, el periodista contó que tiene dos sastres que le confeccionan distintos atuendos. “No hago canje, mi ropa la pago”, aclaró Lanata. Y concluyó: “La tele abusa del canje y usan cualquier cosa”.