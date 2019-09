La confesión de Flavio Mendoza: "En un momento de mi vida fui ratero"

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 11:19

Flavio Mendoza pasó por la mesa de Mirtha Legrand y además de hablar de El circo del ánima, su más reciente éxito teatral, contó algunos detalles de su infancia hasta el momento desconocidos.

Según contó el productor, cuando era chico, la situación económica de su familia lo llevó a robar comida por necesidad.

Luego de que se recordara la anécdota de Javier Calamaro, que en su última visita al programa se había robado un salero, Mendoza relató: "No puedo decir esto, pero yo vivía robando. Era ladrón de golosinas y cosas así", dijo.

Si bien el tono con el que comenzó a relatar su infancia fue humorístico, el productor de éxitos como Extravaganza, se ganó la atención de toda la mesa cuando ahondó en detalles.

"A mí me agarraron en un mercado muy conocido. Yo entraba y sacaba. Era como una gracia. Bueno, también en un momento fue por necesidad. Yo me llevaba cosas", siguió. "No está bien contar esto, pero fue un momento de mi vida que fui ratero".

"¡Mirá la confesión que viene a hacer!", dijo la conductora, sorprendida por la historia de Mendoza. Mientras el resto de los invitados lo miraban con atención, el jurado Bar del Súper Bailando se puso nervioso y comenzó a abanicarse: "¡Ay, me dio calor!", dijo.

Mendoza subrayó que en su casa había algunas carencias. "Una vez me agarraron porque me había puesto una bandejita de pollo entre la ropa. Eran momentos difíciles, muy duros y yo veía que mi familia no podía comprar", explicó.