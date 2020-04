La confesión de Graciela Alfano a Sergio Goycochea: "Tuve fantasías con vos"

La picante revelación de la actriz sorprendió a Goyco, que se quedó sin palabras Crédito: Captura de video

Graciela Alfano suele tener declaraciones picantes cada vez que se encuentra delante de una cámara. Esta vez, en Podemos Hablar, el programa televisivo de Telefe, la modelo y actriz le reveló a Sergio Goycochea un secreto que el exarquero apenas pudo atajar: "Tuve fantasías sexuales con vos", le dijo.

La confesión sexual de Graciela Alfano que sorprendió a Goyco.- Fuente: Telefe 03:24

La confesión tuvo lugar el sábado por la noche en el programa que conduce Andy Kusnetzoff, en el momento en que los participantes son invitados al centro de la escena para hacerse respectivamente una pregunta.

Entonces, cuando Alfano y Goyco fueron llamados a realizar sus preguntas, la actriz se dirigió al exarquero de River y la selección y arremetió: "Me llevaste a ese momento cuando te pusieron en el lugar de (Nery) Pumpido donde fuiste el héroe", en referencia a la heroica participación de Goyco en el Mundial de Italia '90 cuando atajó penales decisivos para llegar a la final.

"Una facha tenías antes, tenés ahora, pero antes más -prosiguió Alfano y sentenció-. Te confieso que tuve fantasías sexuales con vos en ese momento".

Kusnetzoff se agarró la cabeza con la revelación y dio unos pasos hacia atrás y Goycochea reaccionó diciendo al conductor: "Pará, no me dejes solo ahora".

Y luego sí vino la pregunta de Alfano al futbolista: "¿Vos tuviste fantasías sexuales con alguna famosa que pudiste haber compartido con tu mujer también?".

Goyco empezó a pensar la respuesta y señaló: "La fantasía forma parte de mí y de cualquiera. En la cabeza juegan un montón de cosas". Ante la dilación de la respuesta, la actriz repitió la pregunta: "¿Con alguna famosa tuviste fantasías?"

"También tuve una etapa de soltero, eran los 80, teníamos otra juventud, había que jugar mucho con la fantasía. Con muchas tuve fantasías, con muchas", señaló Goyco. "¡Jugate!", lo apuró Alfano. "Con Mónica Gonzaga", termino confesando el exarquero.

Cuando llegó el turno a Goycochea de preguntar, fue más o menos en el mismo sentido: "¿Saliste con algún futbolista". La respuesta de Alfano fue "sí".

Cuando le preguntaron si había salido con algún compañero del Goyco, no se anduvo con chiquitas: "Sí, con Diego (Maradona), por supuesto. Tuvimos un romance con Diego y fue fantástico".

Cuando Goyco repreguntó si ese había sido el "único futbolista que te atrajo", la actriz respondió que no, y agregó: "Desde chiquita me gustaron los jugadores de fútbol. Me gustaron jugadores, me encantaron, pero no los que se dicen, eran otros. Ser botinera es lindo".