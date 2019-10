La confesión sexual de Cinthia Fernández: "Hace un mes que no pasa nada"

La participante del Super Bailando dijo que su experiencia no es la misma que la de sus compañeras del certamen Crédito: Instagram

10 de octubre de 2019 • 15:21

La participante del "Super Bailando", Cinthia Fernández, está pasando un momento complicado con su pareja, el empresario rosarino Martín Baclini, quien confesó que sus encuentros sexuales se dan cada vez con menor frecuencia producto del trabajo y las exigencias de ambos.

Baclini, además de ser su novio, es su compañero en el certamen. Siempre que pisan la pista, le dedican un rato a hablar en clave de broma sobre problemas de pareja. Pero esta vez el comentario no fue antes de bailar sino al día siguiente.

En el marco de una entrevista para Pampita Online en donde Gege Neumann le consultó sobre este tema, Cinthia no se quedó callada: "¡Todo mal hace Baclini! Todo para atrás. Yo escucho en el camarín de maquillaje que todas la pasan bomba".

Y agregó: "El otro día entró Silvina Escudero y dijo 'ay, hace dos días que no pasa nada con mi novio'. Y yo pensé '¡¿dos días?!'. Me quedé calladita. Porque yo hace un mes que no pasa nada. Entonces, después de la gala del Merengue dije 'Esta noche la vamos a pasar bomba, y nada'".