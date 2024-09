La contundente decisión que tomó la China Suárez tras la muerte de su perro

Escuchar

María Eugenia la “China” Suárez tomó la decisión de borrar temporalmente su cuenta personal de Instagram y alejarse de las redes sociales por unos días. Esta determinación la llevó a cabo luego de anunciar en un emotivo posteo que su perro Apolo, compañero de vida desde hace 13 años, había muerto.

La modelo es una de las grandes estrellas argentinas dentro de las redes sociales. Gracias a su carrera actoral y musical, sumado a su imagen y su vida personal, muchas marcas invierten en sus redes para promocionar productos o servicios; sin embargo, la China no atraviesa la mejor de sus semanas y así lo dejó en evidencia alejándose un poco de todo.

Apolo era el gran perro fiel de la China Suárez (Foto/Instagram: @sangrejaponesa)

Hace algunos días demostró su malestar con fotografías que contenían enigmáticos mensajes sin que nadie supiera el motivo. “Están siendo días muy tristes. Solo necesito amor”, dijo en la primera storie que encendió las alarmas.

Pero este miércoles por la noche, tomó la decisión de comunicar el fallecimiento de su bulldog francés, Apolo. “Estoy infinitamente agradecida por cómo acompañaron a mi perrito debilidad, mi compañero incondicional, el mejor amigo de mis hijos”, manifestó en un posteo.

El posteo de María Eugenia "China" Suárez para despedir a su perrito Pochi (Foto/Instagram: @sangrejaponesa)

Asimismo, agregó: “Ahora a atravesar el duelo. Siempre me costó tanto enfrentar momentos de tristeza. Sostener a mis hijos con amor y entereza. Gracias a todos por el amor, siempre”. Sus miles de seguidores le mandaron mensajes de apoyo para esta difícil situación que lo toca vivir, pero nadie imaginó lo que pasaría tan solo 24 horas después.

Cualquiera que desee ver la cuenta personal @sangrejaponesa en Instagram se encontrará con el mensaje: “Esta página no está disponible”. Esto quiere decir que la ex Casi Ángeles suspendió su cuenta para afrontar el duelo y no entrar en contacto con nadie de manera digital. Sin embargo, se estima que cuando esté mejor, vuelva, como siempre, a compartir su día a día y sus logros con sus seguidores.

La China Suárez cerró su cuenta de Instagram (Captura/@sangrejaponesa) Cuellar Gabriel (Redactor I de Periodismo de Interés)

Es de público conocimiento que María Eugenia Suárez tiene un profundo amor por los animales, por eso, no puede ocultar su profundo sufrimiento por la partida de Apolo, con el que se mostró en tiernas postales a lo largo de todos estos años.

LA NACION