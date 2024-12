La contundente respuesta de Yanina Latorre tras los dichos de Wanda Nara

Wanda Nara fue invitada al programa de Susana Giménez (Telefe) del domingo 1 de diciembre con el fin de aclarar la escandalosa separación de Mauro Icardi y su actual relación amorosa con Elián Valenzuela, conocido como L-Gante. Esto desató la polémica horas antes, cuando desde sus redes sociales la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) apuntó contra Yanina Latorre, quien habría sido una de las personas que públicamente reveló más información sobre la intimidad de ella con su ex. No obstante, la panelista no se quedó callada y le respondió de forma tajante.

Todo empezó antes de que Wanda Nara llegara al programa de Susana, cuando desde su Instagram, Yanina publicó una serie de historias en las que relató el fuerte cruce que habría existido entre Nara y María Eugenia Suárez en el restaurante Gardiner el jueves pasado.

Yanina comentó que Wanda le escribía y la llamaba, pero la conductora de Bake Off la contradijo (Fuente: Instagram/@yanilatorre)

“Acá estoy mi amor. Les cuento, la chaperona de Wanda, suspendida en Tequila, por escandalosa. El jueves ni ella ni el amigo de L-Gante entraron. Tan fondo de olla. No les dieron parking. Caminaron mucho para estaciones”, escribió y agregó: “Wanda llama y manda mensajes. ¿Qué querrá? “.

Wanda Nara expuso un chat que mantuvo con Yanina Latorre para mostrar cómo la panelista le enviaba constantemente mensajes (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Como contrapartida, Nara publicó en las historias de Instagram una captura de su chat de WhatsApp en la que expuso una conversación con Latorre. Allí mostró cómo la panelista le insistía para obtener una respuesta acerca de su situación con Mauro y el desalojo del futbolista de la mansión en el country de Santa Bárbara.

Por ese motivo, la conductora del ciclo de pastelería posteó en respuesta una captura de los mensajes entre ambas y escribió: “No te llamé. Mirá Susana ya que sos tan fan mía”.

La respuesta de Yanina Latorre tras el mensaje que Wanda Nara publicó desde su Instagram contra ella (Fuente: Instagram/@yanilatorre)

Minutos después, Yanina reaccionó de igual manera mediante su perfil oficial: “Amo que Wanda esté pendiente de mí. Reina, no dije que me llamás a mí… estás llamando y mandando mensajes. Me gusta que seas mi fan”. Después de ello, sumó una foto más y puso: “Igual, este es nuestro último chat”.

El origen del ida y vuelta comenzó semanas atrás, cuando la panelista contó en el sillón de LAM que Wanda siempre la contactaba para hacer circular información suya o más bien, que en la mayoría de las ocasiones ofrecía dar su testimonio en voz en off. Lo cierto es que, con el tiempo, ese vínculo se volvió más picante entre ellas y decantó en este cruce mediático.

El comentario de Wanda Nara en el sillón de Susana Giménez en dirección a Yanina Latorre

En su versión de los hechos, Wanda explicó que hay una “panelista ensañada” con ella, tras la separación con el jugador del Galatasaray de Turquía y del escándalo reciente que tuvo en el lujoso restaurante de la Costanera.

“La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’”.

“Lo que presenté en la Justicia, ojalá que quede en la Justicia, porque son cosas que jamás salieron a la luz, ni van a salir a la luz. Confío en la gente que me tomó declaraciones y tomó las pruebas de todo lo que le di”, contó Nara y puntualizó: “Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié”.

En ese instante, Nara se quebró e insistió: “Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo”.