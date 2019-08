La cruzada de Santiago Doria por revivir el Siglo de Oro

Doria creará una Compañía Argentina de Teatro Clásico Fuente: LA NACION

Ya es figura del Festival de Almagro y formó su propia compañía

1 de agosto de 2019

MADRID.- Santiago Doria tiene una remera de color berenjena. Pura casualidad. El realizador fue condecorado el año pasado como embajador del Teatro Español del Siglo de Oro, una distinción que se premia con la codiciada "berenjena de plata" en el Festival de Almagro. "Los sueños se van amplificando", dice Doria, quien anunció la creación de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, una agrupación de once miembros que abordará obras de Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y otros gigantes.

Doria volverá a España en 2020 con su elenco de versátiles intérpretes con tres obras de repertorio clásico, todo un hito no solo para un realizador, sino más aún para un director extranjero que realiza estas puestas con acento rioplatense. "Evidentemente están encantados de que los argentinos hagamos su teatro y de que lo hagamos tan bien. Dicen en España que tenemos un modo particular de pronunciar el verso. El acento argentino le otorga una cadencia diferente que se agradece. Alguien dijo que hicimos una versión de Lope de Vega en lunfardo, pero se conserva el texto tal cual, no lo hemos modificado", explica. Adorado por los puristas, por los expertos y por el público joven que aplaude sus dinámicas propuestas, el director realizará el próximo verano europeo una gira que lo llevará por escenarios centenarios y festivales prestigiosos. El título clásico que estrenará aún no está confirmado y será solicitado por las autoridades del Festival de Almagro.

Además de La discreta enamorada, de Lope de Vega, que se había presentado el año pasado, Doria estrenó en Almagro El lindo don Diego, de Agustín Moreto. Esta obra que regresa en agosto al Centro Cultural de la Cooperación cuenta con el mismo elenco de La discreta enamorada: Irene Almus, Gastón Ares, Ana Yovino, Gabriel Virtuoso, Mónica D'Agostino, Andrés D'Adamo, Pablo Di Felice, Francisco Pesqueira y Gabriel Virtuoso. Rosaría Celentano, en la producción, y Jazmín Ríos, asistente de dirección, completan esta compañía de espíritu trashumante. "El hombre no ha cambiado. Un clásico siempre tiene algo para decirnos. Uno puede reírse, divertirse, y al rescatar, por ejemplo, la figura del fanfarrón, como es don Diego, el hombre de hoy se mira en el espejo. Nos damos cuenta de que las miserias siguen en pie", reflexiona Doria, ganador también del ACE de Oro.