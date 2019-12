La curiosa incomodidad de Laurita Fernández a la hora de usar bikini

Laurita Fernández no se siente tan cómoda cuando usa bikini. Crédito: Instagram.

El tiempo pasa, las modas cambian y las estrellas del mundo artístico se adaptan a ellas para estar siempre a la vanguardia y verse espléndidas. Pero a veces, la comodidad le gana a la estética. Tal y como lo reflejó Laurita Fernández en un divertido posteo de Instagram.

La actriz, que actualmente se encuentra de vacaciones en Playa del Carmen con su novio Nicolás Cabré , lució su escultural figura en una bikini animal print. Pero según reveló, hay algo de la manera en que se usa esta prenda por estos días que no le termina de cerrar.

"Definitivamente soy de los 90'", escribió la artista debajo de la secuencia de fotos que subió a redes. "No me hallo con la bikini enganchada para arriba. La veo en fotos y me gusta, me lo pongo y me veo rarísima. Aguante la malla tiro bajo, aguante Britney, Bandana y las Spice Girls", declaró, divertida.

Jugando con su bikini y divirtiéndose con sus poses, Laurita se encuentra descansando después de un año laboral colmado de compromisos. Y se la ve muy distendida.