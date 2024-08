La curiosa reacción de Florencia Bertotti durante la transmisión del Cris Morena Day

Escuchar

El 28 de agosto fue un día histórico para los fans de Jugate conmigo, Verano del ‘98 y Rebelde Way. El canal de streaming Olga organizó el Cris Morena Day, para rememorar los mejores programas de la productora. La cita fue en el Gran Rex, un sitio que tiene mucha historia tanto para el público como para los actores que trabajaron con ella. Hubo una gran convocatoria, tanto en el teatro como en la calle y en la trasmisión en vivo. Los fans pudieron ver una vez más a cuatro de los cinco Teen Angels originales y escuchar algunos de los clásicos de Chiquititas y Casi Ángeles.

No obstante, quizás algunos esperaban contar con la presencia de Florencia Bertotti, la protagonista de uno de los proyectos más exitosos de Cris Morena, Floricienta. Aunque se cantaron algunas canciones del programa e incluso se presentó un adelanto de Margarita, el spin-off de la telenovela, la actriz no estuvo, lo cual hizo revivir la conocida pelea que tuvo con la productora. Sin embargo, en las últimas horas Flor tuvo un gesto en redes sociales que no pasó inadvertido.

Todos los actores subieron al escenario para cerrar el Cris Morena Day (Foto: Instagram @olgaenvivo)

Durante el Cris Morena Day se interpretaron varios hits de las famosas tiras. En el segmento Floricienta, Evelyn Botto interpretó “Mi vestido azul” y Fran Lago de Cruzando el charco hizo su versión de “Por qué”, la cual tuvo una gran recepción del público.

Asimismo, Isabel Macedo charló en el streaming y dijo su memorable frase “alguien está en problemas” de su personaje Delfina, mientras que Graciela Stéfani hizo una participación especial con los latiguillos de su personaje de Malala. Incluso Cris Morena habló de la muerte del Freezer (interpretado por Juan Gil Navarro) en la primera temporada de la serie, un acontecimiento que aún le duele a los fans. Durante el evento también pasaron por el escenario Benjamín Rojas, Lali Espósito y Agustín ‘Cachete’ Sierra.

Para cerrar el show se hizo una presentación de Margarita: que tu cuento valga la pena, el spin-off de Floricienta que se estrena el 2 de septiembre en la plataforma Max. Su protagonista, Mora Bianchi, bajó en una bicicleta voladora e interpretó junto al elenco “Flores amarillas”, además de otras canciones del programa. Bertotti no dijo presente y varios fanáticos manifestaron su genuino deseo de que hubiese estado.

Mora Bianchi, la protagonista de Margarita apareció en el Gran Rex en una bicicleta voladora (Foto: Instagram @olgaenvivo)

En las últimas horas, la actriz hizo un posteo que dio cuenta de dónde estaba el miércoles 28 de agosto. Replicó en sus Stories de Instagram una foto del show que dio ese día en Panamá en el marco del Flor Bertotti Tour 2024. Se la pudo ver sobre el escenario mientras el público la aplaudía. “Gracias, fue espectacular”, comentó junto a varios emojis, incluido una flor amarilla.

El posteo de Flor Bertotti en medio del Cris Morena Day (Foto: Instagram @florbertottiok)

Lo cierto es que el posteo no pasó inadvertido. Muchos rememoraron la controversial disputa que tuvieron la actriz y la creadora de Chiquititas. En 2009, Flor Bertotti y Guido Kaczka -quien era su pareja en aquel entonces- estrenaron en Telefe la serie Niní y Cris Morena inició un juicio porque consideró que era un plagio de Floricienta. La justicia falló a favor de la productora. A pesar del conflicto legal, con el paso del tiempo las aguas se calmaron un poco y ambas volvieron a tener un buen trato.

En 2009, tras el estreno de su serie Niní, Cris Morena denunció a Flor Bertotti por plagiar Floricienta (Foto: Archivo / Instagram @florbertottiok)

No obstante, se generaron algunas confusiones cuando a principios de este año, Bertotti anunció su show, en el cual interpretaría algunas de las canciones de la novela. En medio de la emoción, el entusiasmo y las dudas de los fanáticos, Ángel de Brito se comunicó con Cris Morena, quien le remarcó que el de la actriz “no es un show de Floricienta” y comentó que creía que iba a cantar algunos de los temas de la serie. “Me maravilla como mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo”, concluyó la productora.

