La dulce foto de Lizy Tagliani con su hijo Tati que enterneció las redes sociales

Lizy Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, viven uno de los momentos más especiales de su vida. Hace unos días anunciaron que se convirtieron en padres de Tati, su hijo adoptivo. La conductora compartió un profundo y conmovedor posteo en redes sociales donde reflexionó sobre el proceso que atravesaron y su emoción por experimentar esta nueva etapa de su familia.

Si bien la conductora habló públicamente de la adopción, para preservar su intimidad optó por no mostrar la cara del niño en redes sociales ni tampoco revelar su nombre completo. En la única foto que subieron solo aparecieron las manos de los tres entrelazadas. Pero, en las últimas horas circuló una tierna imagen que le tomaron a Tagliani cuando fue a buscar a Tati al colegio, que encantó a todos.

La tierna foto con la que Lizy Tagliani anunció que junto a su marido se convirtieron en padres de su hijo adoptivo, Tati (Foto: Instagram @lizytagliani)

Aunque la humorista evitó mencionar a su hijo en redes sociales, en las últimas horas se conoció una imagen que enterneció a más de uno. El perfil de Instagram Gossipeame compartió una foto donde se pudo ver a la actriz en la calle con Tati en brazos cuando lo fue a buscar a la escuela. Mientras ella miró a la cámara con una sonrisa, el pequeño, que llevaba su mochila en la espalda, se recostó hacia atrás, de modo que no dejó ver la cara.

“Lizy Tagliani buscando por el colegio a su hijito”, indicó Pochi, la administradora de la cuenta de la red social. La foto llenó de ternura a los fanáticos, puesto que tuvieron la chance de ver a Tagliani en su rol de madre con su hijo en brazos.

Lizy Tagliani junto a su hijo Tati (Foto: Instagram @gossipeame)

Así como Lizy habló públicamente de su rol de madre, hace unos días Sebastián Nebot también contó cómo fue el proceso de adopción. “Vinculamos muy bien, fue rápido. Cuando me sonó el teléfono, atendí y me avisaron, estaba muy, pero muy emocionado. En ese momento, no sabés qué preguntar, ellos te llaman y no te pueden dar datos del chico, solo te dicen ‘quedaste seleccionado, tenés que ir tal día’. Yo no podía esperar a contarle a mi esposa”, dijo en diálogo con A la Barbarossa (Telefe). También reveló que Tati, el apodo eligieron para preservar su identidad, era la forma en la que lo llamaban a él cuando era pequeño.

Sebastián Nebot y Lizy Tagliani se convirtieron en padres de Tati Foto/Instagram: @lizytagliani

Las celebridades que felicitaron a Lizy Tagliani por su maternidad

Hace unas semanas, Lizy Tagliani compartió un especial mensaje en redes sociales para anunciar la adopción de Tati. “La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas, no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad. Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme ‘mamá' o a Sebastián ‘papá', pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, escribió.

Varias celebridades celebraron la feliz noticia de Lizy Tagliani y su familia (Foto: Instagram @lizytagliani)

Varios amigos y personas cercanas comentaron el posteo y la felicitaron. Una de ellas fue Verónica Lozano, quien expresó: “¡Amor del bueno, amor que sana y salva! Los quiero”. Por otro lado, Wanda Nara, quien trabajó con Tagliani en ¿Quién en la máscara? (Telefe), sostuvo: “¡Amiga, qué felicidad! Me muero por conocer al nuevo integrante de tu hermosa familia. Los amo”.

A su vez, Nicole Neumann, íntima amiga de la conductora, sumó: “¡Qué lindo Lizchu! ¡A ver cuando viene a jugar con Cruz! ¡Lo mejor en este nuevo camino y todo el amor!”. Paralelamente, Damián Betular, Isabel Macedo, Araceli González, Julieta Nair Calvo, Barbi Franco y Ángela Leiva, entre varias otras personalidades del medio, también le hicieron llegar sus mejores deseos.

