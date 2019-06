Pepe Cibrián: "A ningún político le importa el país"

Fuente: Archivo

Pepe Cibrián fue contra todo. En medio de una charla con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle, el director dio una dura crítica contra Sergio Massa y el arco político en general.

"Estoy muy confundido y cansado por está fantochada que estamos viviendo todos al estar pendientes de ver qué decisión toma Massa. O sea, estoy hasta las pelotas, que se va a la izquierda, que se va a la derecha, se va con Kirchner, vuelve con Felipe.", dijo el productor, según consigna Exitoina.

"Primero es de Kirchner, después de Stolbizer, no lo entiendo. Me gustaría que hubiese un orden como en el mundo entero, que Massa se decida para qué coño va. Lo digo por todos, que vean el por qué votarlo", lanzó Cibrian.

Pero su crítica no se quedó solo con el líder del Frente Renovador. "Estoy profundamente decepcionado desde hace mucho tiempo. Es por todos, no solo Massa. A nadie le importa el país. A nadie de esos políticos", disparó Pepe. "No entiendo que pasa hoy en mi país, y es ahí cuando digo 'qué miedo'. Como ciudadano me siento confundido y dolido".