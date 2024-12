La dura historia de Luciana Martínez, la participante trans de Gran Hermano 2025: “A mi mamá le digo perdón, lo siento y te amo”

Arrancó una nueva edición de Gran Hermano y los participantes que ingresaron a la casa sorprenden a los televidentes minuto a minuto. Si bien cada uno de ellos tiene algo diferente para aportar al programa, a primera vista, algunos se destacaron entre los demás. Este fue el caso de Luciana Martínez (32), quien sin dudas dejó sin palabras a más de uno.

“Hola soy Jorge Barrionuevo de la provincia de Santa Cruz”, empezó diciendo la participante en su presentación, vestida con un discreto enterito verde y un pañuelo gris. “Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana Martínez”, lanzó a continuación. Automáticamente después, reveló su verdadera identidad en cámara y apareció con un impactante vestido plateado con transparencias. Como era de esperarse, la jugadora contó su dura historia, que la llevó a ocultar quién es durante mucho tiempo.

En un principio, Luciana se presentó como Jorge, pero rápidamente sorprendió a todos

“Ahora quiero que me conozcas como Luciana Martínez”, expresó la santacruceña radiante, con una sonrisa de oreja a oreja. “Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting. Tengo siete hermanos y dos de ellos estuvieron presos. Gracias a ellos me enseñaron lo que no está bien”, relató. Asimismo, reveló a qué se dedica: “Soy bailarina, asesora de imagen, administrativa, mamá de un perro y profesora de baile. Tengo a cargo niños, jóvenes y adultos y enseño folklore y malambo”.

Más adelante en el clip, Luciana reveló detalles sobre su vida amorosa: “Estoy soltera, pero me siento atraída por muchos hombres. Siempre tuve parejas a distancia”. “Solo quiero estar con los pies sobre la tierra, fluir y ser yo misma”, cerró. Con esa contundente frase final, intrigó a todos los televidentes, entró a paso firme al estudio y demostró que llegó al reality para dejar una marca.

Luciana Martínez, la participante trans de Gran Hermano 2025 ADRIAN DIAZ BERNINI

La gran revelación de Luciana al aire de Gran Hermano 2025

“Quería que te presentaras vos porque hay mucha gente que no sabe que sos Luciana”, señaló Santiago del Moro, una vez que la participante apareció en el piso. “No sé si le querés hablar a alguien en especial”, agregó el conductor. Sin dudarlo y muy emocionada, Luciana miró a cámara y envió un mensaje contundente: “A mi mamá le voy a decir perdón, lo siento, te amo”.

“Mis amigos son los únicos que saben mi historia”, dijo la participante entre lágrimas al despedirse de quienes la acompañaron en el camino hacia la pantalla chica. “Hagamos una cosa: Jorge quedó acá, hasta acá llegó. A partir de hoy, de Gran Hermano al mundo, esta es Luciana”, cerró del Moro, para finalmente enviar a Luciana a la casa más famosa del país.

