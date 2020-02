La dura respuesta de una periodista jujeña a Vernaci

La periodista jujeña Rosario Agostini respondió a los dichos de la "Negra" Vernaci. Crédito: Captura de video (Twitter)

"Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir", aseguró Elizabeth Vernaci en su programa de radio La Negra Pop, en Radio Pop.

En una conversación que mantuvo con sus coequipers Diego Della Sala, la "Barby" y el operador, recientemente llegado de las vacaciones, Vernaci preguntó: "¿Dónde te fuiste, al Caribe? Jujuy es Jujuy, el Caribe es el Caribe".

Las polémicas frases iniciaron un intercambio público que involucró a figuras de la política y el espectáculo que opinaron sobre sus dichos.

Gerardo Morales, el gobenador jujeño subió a su cuenta de Facebook una "carta abierta a Elizabeth 'la Negra' Vernaci y su equipo de radio". Allí, el mandatario arremetió directamente contra la actitud de la conductora: "Repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en que descalifica al Pueblo Jujeño y la Provincia de Jujuy negando su pertenencia a la República Argentina y por ende al pueblo Argentino".

Ahora, una reconocida periodista jujeña grabó un video en el que también le responde a Vernaci. "Quiero responderle a esta conductora, que es porteña y entiendo que es kirchnerista y peronista", comenzó Rosario Agostini, que integra el staff de Jujuy Online Noticias. "Para la gente que no necesita pensar el mar es el único destino posible porque podés ser ignorante e ir al mar, pero para venir a Jujuy tenés que leer", comenzó la conductora en un encendido descargo que publicó en Twitter.

"Jujuy tiene más de 20 éxodos para defender la independencia de nuestro país, independencia que te permite a vos estar hoy sentadita ahí recibiendo pauta de los grandes mercados, porque ahí donde estás, está el puerto. En Jujuy remamos desde hace hace siglos para que este país sea independiente", continuó Agostini con gran enojo, y le exigió a Vernaci que pida disculpas por sus dichos.

Además de resaltar el rol de Jujuy en la independencia nacional, la periodista subrayó otros valores históricos y naturales de la provincia. "¿Sabés que nosotros tenemos la Quebrada de Humahuaca, que es Patrimonio de la Humanidad? ¿Conocés el Hornocal, la iglesia de Uquía? ¿Conocés nuestra Semana santa que es única e irrepetible?", la increpó. "Todo eso capaz te lleva a leer, mientras que en el Caribe bailando salsa, no necesitás mas nada".

Para finalizar, Agostini habló específicamente de la frase de la conductora radial en la que sostiene que "Jujuy es Bolivia". "¿Sabés qué, Vernaci? No me ofende que digas que yo soy boliviana, porque amo a los hermanos bolivianos", apuntó. "Lo que me duele es que me digas que no soy argentina".