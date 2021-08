La experiencia Hendrix: “Valleys of Neptune”

Are You Experienced? Huh?

Cuando te pensabas que todo estaba perdido, que nada en esta vida podía volver a sorprenderte, esa voz -la voz-, envuelta en solos de guitarra que te embisten como lenguas de fuego, te vuelve a contactar desde el más allá. Es él, es Jimi Hendrix, que te envía un mensaje desde aquel círculo del Averno en el que arden los ídolos y que no por ser infernal deja de resultar atrayente a la imaginación mortal. Una vez más, Hendrix se hace presente para reafirmar que el mundo sin él carece de sentido y que, aunque no lo quieras creer, su genialidad todavía no se ha expresado en su plena totalidad. Hay más.

Doce temas "inéditos" (la mayoría infinitamente escuchados, sin embargo), compilados en un disco que será el primero de una serie de ediciones conmemorativas de las cuatro décadas de su muerte: con grabaciones de 1969, Valleys of Neptune hoy se pone a la venta y es motivo de alegría suprema especialmente para los enfermos fetichistas. Porque sí, "Fire" o "Red House" o "Stone Free" o el cover de Elmore James, "Bleeding Heart"(aunque en versión súper funky, con Billy Cox al bajo), no sorprenderán demasiado, pero quienes sepan apreciar las diferencias entre versiones comprenderán su significado: Hendrix grabó estas canciones en su período de transición entre sus dos formaciones de power trío más reconocidas (The Jimi Hendrix Experience y la Band of Gypsies), un año antes de tirar su bomba de humo y desaparecer. Luego, temas como "Lullaby for the Summer" o "Ships Passing Through the Night" e incluso el track que da título al disco, fueron mezclados y retocados por Eddie Kramer y su equipo de ingenieros, que le dieron forma a las grabaciones que el guitarrista dejó sin terminar.

Más allá de la controversia (¿complacerían a Jimi estas versiones?): es Hendrix, loco, y nunca nadie jamás en la vida, ni siquiera vendiendo su alma y la de todos sus parientes a Belcebú, lo va a poder igual y si lo logra, no será antes de sus 27.

Por eso y para que se te vuele bien la peluca: “Valleys of Neptune”.

lanacionar