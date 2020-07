La extravagante anécdota de Christian Petersen con un conde Europeo

El parrillero contó una anécdota que dejó a todos muy sorprendidos. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2020 • 19:16

El gran premio de la cocina está en su octava temporada y cada jornada suceden un centenar de anécdotas para sus fieles seguidores. Nervios y mucha competencia pero también risas e historias integran este juego que divierte a todos.

Pero, sin dudas, es desde el jurado de donde salen las mejores anécdotas. En este caso, el exitoso cocinero Christian Petersen , como casi todos los días, mientras el equipo rojo y el equipo verde preparaban sus cuatro platos, contó una suceso que dejó al estudio entero sorprendido.

Es que Petersen es conocido internacionalmente por su habilidad con las carnes y la parrilla y cocinó y cocina a personalidades muy importantes de la cultura del mundo entero. Es por eso que, si bien este relato generó asombro, tuvo todo el sentido.

El chivito con salsa de fernet del equipo verde que maravilló al jurado. Fuente: LA NACION

En el momento en el que los equipos preparaban el plato más difícil de este martes regional en el que Córdoba fue la provincia a representar, el jurado comenzó su historia. Los participantes debían preparar un chivito con una salsa de fernet, típica bebida cordobesa.

"Yo te voy a contar una historia que no quiero que la repitas. ¿Vos sabías que el señor fernet, viene a la Argentina? Hay un Conde, el 'conde fernet', es el conde Branca, dueño de la empresa, que viene mucho al país", relató Petersen.

"Yo le cociné un par de veces y en una de esas comidas, me pidieron que haga una salsa de fernet y la verdad es que no me animé", admitió el parrillero pero agregó: "La próxima que venga te voy a llamar a vos para que hagas esta salsa".

Para finalizar, la conductora del programa, Carina Zampini , le retrucó: "Yo te creo esta historia incomprobable, pero hay un dato ahí que me hace ruido. Que no te hayas animado me hace ruido, pero vamos a averiguarlo".