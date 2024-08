La famosa periodista que vinculan con Sebastián Ortega

Escuchar

A poco más de tres meses de haberse anunciado su separación de Carla Moure, con quien salió durante diez años, Sebastián Ortega decidió apostar nuevamente al amor y lo habría hecho con Solange Rivas, una famosa periodista que estuvo casada con el futbolista Nicolás Colazo, con quien se convirtió en madre de Salvador y Felicitas.

Fue este lunes cuando Pochi de @gossipeame informó en Empezar el Día (Ciudad Magazine) que el fin de semana vieron al productor a los besos con la conductora de Fox Sports en un reconocido restaurante de zona norte. “Me llegó una foto de los dos juntos, en Pilar, tomando una merienda, con los hijos de él, así que está re blanqueado, además estaban a los besos”, expresó.

Sol Rivas y Sebastián Ortega, juntos merendando en Pilar (Foto: Instagram/@gossipeame)

“Si estaban los hijos de él, quiere decir que esto es serio, que está oficializado”, agregó Yuyito González respecto a la presencia de Helena y Dante, fruto de la relación de Sebastián con Guillermina Valdés.

Por su parte, Facundo Ventura se mostró sorprendido por lo que acababa de escuchar. “No sabía que estaba separada de Nicolás Colazo”, exclamó.

Sol Rivas junto a Colazo en abril de este año, cuando Salvador celebró sus 8 años (Foto: Instagram/solcitorivas)

A través de su cuenta de Instagram, la panelista compartió con sus seguidores aquella imagen de la que tanto hablaban. “¡Nuevo romance!!! ¡Sebastián Ortega y Solcito Rivas, juntos en Pilar, me cuentan que habrían estado a los besos! Les gusta la pareja?!”, escribió en la descripción del posteo, la encargada de espiar a los famosos.

Sol Rivas tiene 37 años, es abogada y periodista deportiva (Foto: Instagram/@solcitorivas)

Además de los miles de likes, los usuarios compartieron sus distintas opiniones. “Mmm no sé, esto me da dudas. ¡Sol está casada, hace nada subió fotos con el marido”; “Eeehhh, pero si hace menos de 4 semanas dijo que estaba felizmente casada y en todos los streamings lo nombraba siempre al marido”; “Ella en mayo compartió los recuerdos de su casamiento y hasta diciendo que ya eran 10 años de casados… wow”; “En qué momento se separó Solcito! Me gustaba la pareja que hacían con el jugador de fútbol” y “Estoy en shock”, fueron solo algunas de ellas.

Sol Rivas tiene 37 años, es abogada y periodista deportiva (Foto: Instagram/@solcitorivas)

Pese a que la jujeña de 37 años y el guionista de 50 no se pronunciaron al respecto, la noticia cobró credibilidad cuando la foto comenzó a circular en los medios. Algunos, por su parte, sostuvieron que podría tratarse de un proyecto juntos, sobre todo porque aún no hay confirmaciones de la ruptura de la periodista con el ex jugador de Boca.

Los motivos por los que Sebastián Ortega y Carla Moure decidieron separarse

Ella tenía 25 años y él 40 cuando decidieron unir sus vidas. Aunque se mostraron muy comprometidos con la relación e incluso él llegó a decir que tenía ganas de casarse y volver a ser padre, el amor duró una década. En junio de este año confirmaron la noticia de la separación y poco después se supo cuál fue el verdadero motivo por el que el productor y la modelo decidieron seguir caminos diferentes.

Sebastián Ortega y Carla Moure, en momentos felices

Según informó Fernanda Iglesias para LA NACION, “la iniciativa fue de ella, un poco incómoda con la convivencia junto a los hijos que él tuvo con Guillermina Valdés”. Asimismo, indicó que “los amigos de él, aseguraban que el productor estaba ‘muy triste’ con la ruptura” y que la separación “se había dado dos meses y medio antes de la confirmación”.

LA NACION