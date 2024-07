La fortuna que ganó el “niño irlandés” con solo decir una frase en Titanic

Escuchar

La película del Titanic (1997) cautivó al público con la historia de amor de Jack y Rose en medio de la tragedia. Es que, hasta el día de hoy, ostenta el cuarto puesto en la lista de películas más taquilleras de la historia. Debido a esto, sus protagonistas ganaron fortuna e, incluso, también lo hicieron los que pasaron desapercibidos.

Reece Thompson en Titanic (Foto: captura)

En las últimas horas, trascendió que el “niño irlandés” sigue facturando anualmente por su aparición de unos segundos. Se trata de Reece Thompson, quien en el momento del rodaje tenía cinco años, y que se destaca en el hundimiento del trasatlántico británico, cuando, asustado, mira a su madre y le pregunta: “¿Qué hacemos mamá?”. Aquella frase emocionó a los televidentes, por lo que le generó grandes sumas de dinero.

En una entrevista con Business Insider en 2018, Thompson reveló que su participación en Titanic le generó un pago adicional de unos 30.000 dólares, debido al éxito del film que protagonizaron Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Sus padres invirtieron aquella suma en su educación, por lo que además de dedicarse a la actuación, se formó en el mundo del marketing digital, rubro con el que se desempeña en una estación de esquí y snowboard en Utah, Estados Unidos.

Reece Thompson en la actualidad

Sin embargo, no solo cobró aquella suma. Tras 27 años del estreno, todos los meses recibe dinero. “Es curioso, porque este hecho ya no está presente en mi mente. No es que todo el tiempo estoy pensando: ‘Oh, ¿cuándo voy a recibir un nuevo cheque del Titanic? Pero, cuando sucede, es como decir: ‘Genial, 100 dólares extra’”, comentó, entre risas.

Y recordó: “Fue una de las películas más taquilleras de la historia, por lo que es bastante extraño verlo en retrospectiva. Mi mamá dijo: ‘Hagámoslo. Será genial. Incluso si la película es mala, la veremos’”.

Reece reveló que casi rechaza el papel porque le habían ofrecido una publicidad, pero su madre prefirió arriesgarse por el film de James Cameron.

Cuál es el icónico accesorio del Titanic que subastaron por una exorbitante suma de dinero

Uno de los elementos que formaron parte de la última escena de la película, donde Jack y Rose protagonizan el momento más triste, es el panel de madera, en el que la protagonista se refugia del frío tras el hundimiento del Titanic.



A mediados del junio de este año, se vendió aquella pieza, que al principio se entendió como una puerta, pero, en realidad, la estructura ornamentada era parte del marco de la entrada del salón de primera clase, según escribió Heritage Auctions en las notas de la subasta. Por lo que se dio a conocer, este trozo de madera fue vendido por más de USD 700.000.

Aquel objeto no fue el único que vendieron. La subasta “Tesoros de Planet Hollywood” incluía artículos memorables que alguna vez se exhibieron en sedes del restaurante en varias partes del mundo. Entre ellos, el látigo de Indiana Jones y el Templo Maldito y el hacha de El Resplandor, en un lote de casi 1.600 elementos.

El panel de madera se vendió por más de $700,000 en una subasta (Heritage Auctions)

Cabe recordar que, además de ser parte de una de las escenas más significativas del film, la puerta fue objeto de debate por parte del público durante décadas, ya que los usuarios cuestionaron la decisión de Cameron de no ubicar a Jack junto a Rose, teniendo en cuenta que la gran mayoría opinaba que ambos podían entrar cómodamente y él se hubiera salvado.

